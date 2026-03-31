La pelea entre Yeferson Cossio y Avianca sube de nivel. Luego de que la aerolínea acusara al “influencer” de activar una bomba fétida (stink bomb) en pleno vuelo hacia Madrid y le cancelara su vuelo de regreso, el paisa rompió el silencio con una respuesta formal en la que califica la medida de “desproporcionada, injusta y lesiva”.

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En el documento conocido por El Tiempo, Cossio asegura que lo ocurrido el pasado 11 de marzo no fue una broma para generar contenido, sino un accidente involuntario. “No existía equipo de producción, no existía personal grabando… Lo que pasó fue un accidente”, reza el texto que busca desmantelar la narrativa de la aerolínea.

Los argumentos de Cossio: