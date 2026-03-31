La pelea entre Yeferson Cossio y Avianca sube de nivel. Luego de que la aerolínea acusara al “influencer” de activar una bomba fétida (stink bomb) en pleno vuelo hacia Madrid y le cancelara su vuelo de regreso, el paisa rompió el silencio con una respuesta formal en la que califica la medida de “desproporcionada, injusta y lesiva”.
En el documento conocido por El Tiempo, Cossio asegura que lo ocurrido el pasado 11 de marzo no fue una broma para generar contenido, sino un accidente involuntario. “No existía equipo de producción, no existía personal grabando… Lo que pasó fue un accidente”, reza el texto que busca desmantelar la narrativa de la aerolínea.
Los argumentos de Cossio:
- Sin riesgo de seguridad: el paisa sostiene que el elemento no era tóxico ni inflamable, y que el olor fue controlado en menos de tres minutos con un ambientador.
- Denuncia de maltrato: Cossio asegura que fue humillado públicamente por una auxiliar de vuelo al desembarcar en Madrid, recibiendo expresiones ofensivas.
- Sanción sin pruebas: critica que Avianca tomara la decisión de cancelar su reserva C4HN7H de regreso sin haber escuchado su versión ni permitirle ver los informes técnicos.
El creador de contenido no solo pide que se le restablezca su cupo para volver al país; en caso de que Avianca se mantenga firme, exige el reembolso total del trayecto no utilizado y de los valores legales correspondientes. Además, solicitó la identificación de la empleada involucrada y que se preserven todas las grabaciones del desembarque.
Por ahora, el incidente que Avianca presentó como un riesgo para la operación aérea, Cossio lo define como un evento transitorio que fue “inflado” por la compañía.
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