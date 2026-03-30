Una declaración desde Avianca puso a Yéferson Cossio en el ojo del huracán, por un incidente en que presuntamente él habría provocado dentro de un avión. Recientemente, el ‘influencer’ dio su versión y aseguró que todo fue “accidental”.

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Todo se originó porque la famosa aerolínea publicó un comunicado en el que explicaba que una irresponsable acción de un pasajero en una ruta de Bogotá a Madrid “afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo”. Específicamente, la empresa explicó que se debió al uso de un “artefacto generador de olor químico al interior de la cabina”, que está prohibido en cualquier vuelo.

Aunque Avianca no se refirió directamente a alguien, las versiones apuntaban a que fue el responsable fue Cossio. De hecho, él reaccionó durante la mañana del 30 de marzo a la noticia:

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“¿Ah, cómo así? Yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme. Vea qué bueno”, expresó el ‘influencer’ a través de sus redes. Sin embargo, una nueva declaración suya dio un giro a su primera reacción.

Reacción de Yéferson Cossio por su incidente en un avión de Avianca.

A través de un comunicado, el oriundo de Medellín confirmó que estaba en el vuelo que ocurrió el incidente, asegurando que fue el pasado 11 de marzo. Agregó que todo se dio por una bomba apestosa (‘stink bomb’), un artículo para hacer bromas y que desprende un olor desagradable. A su vez, aseguró que no tenía intenciones de hacer un chiste y que se debió a un accidente.

“Aproximadamente una hora antes del aterrizaje, se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano. Es importante aclarar que lo ocurrido no fue una broma ni hizo parte de ninguna producción, grabación, ‘sketch’ o estrategia de contenido”, aseguró Cossio a través del comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

#NACIÓN | El creador de contenido Yeferson Cossio (@YefersonCossio) afirmó mediante un comunicado que, la “stink bomb” activada en el vuelo AV46 Bogotá–Madrid fue accidental, no una broma ni estrategia. Según dijo, no hubo riesgo y el efecto duró minutos. Rechazó versiones de… pic.twitter.com/ZBY7jWlHVi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 30, 2026

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A su vez, el ‘influencer’ dijo que el artículo de broma no es inflamable y tampoco ponía en riesgo a la aeronave. Agregó que el efecto de la ‘stink bomb’ no duró más de tres minutos y que lo dispersó con un ambientador.

“Rechazo la versión según la cual fue una broma… No existía equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto ‘contenido'”, agregó el paisa, quien aseguró que ofreció disculpas inmediatamente a los presentes.

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