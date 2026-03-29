La agenda musical se actualiza con nuevos lanzamientos urbanos, colaboraciones que cruzan géneros y anuncios que mueven el radar de la industria latina. La semana combina nombres consolidados con tendencias emergentes y noticias que impactan el circuito musical.

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(Vea también: Ryan Castro redefine el estilo colombiano: su explosiva alianza con Agua Bendita conecta moda y música)

El género urbano suma estrenos que reúnen artistas de distintas escenas. J Balvin presenta ‘Pal’ agua’ junto a Ryan Castro, en una nueva colaboración que refuerza el vínculo entre ambos dentro del reguetón colombiano.

También destaca ‘Duro’, tema de Young Miko con el productor Skrillex, una mezcla que conecta el urbano con sonidos electrónicos. En la misma línea aparece ‘Tu turno’, de Ronald El Killa junto a Reykon, y ‘Bebé’, colaboración entre La T y La M y Luck Ra.

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Ritmos que no pueden faltar: fusiones y colaboraciones destacadas

Más allá del urbano, la semana también incluye lanzamientos que amplían el espectro musical. Nanpa Básico presenta ‘Para terminar en nada’, sumando un nuevo capítulo a su propuesta lírica.

Por su parte, Ricky Martin lanza ‘Vuelve’ junto a Los Ángeles Azules y Tini, en una colaboración que mezcla pop latino y cumbia. También aparece ‘El avión’, canción de Monsieur Periné junto a Carlos Vives, que une dos propuestas reconocidas dentro de la música colombiana.

‘Te entiendo’, de Maisak, deja a Feid y Maluma al borde del despecho

El sencillo ‘Te entiendo’ de Maisak se posiciona como uno de los temas con mayor crecimiento reciente en plataformas digitales. La canción ya es viral en TikTok, donde supera los 50.000 videos creados por usuarios. Además, su videoclip acumula más de 1 millón de visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify ya sobrepasa las 500.000 reproducciones.

El impacto del tema también se refleja en la industria, al punto que artistas como Feid y Maluma lo han incluido entre sus favoritas e incluso han compartido contenidos en TikTok utilizando la canción.

Ampliando la oferta musical

El dúo DISHYPE presenta ‘SOMA’, un álbum con el que busca expandir los límites de la música electrónica dentro del panorama actual. Por su parte, JARKA lanza ‘Dios no se equivoca’, un tema de reguetón que aborda el despecho desde una perspectiva enfocada en la esperanza.

El radar de La Corte: hitos, festivales y anuncios clave

En las novedades de la industria, ‘La Plena’, de Ovy On The Drums, Beéle y Westcol, ingresó al Spotify Billions Club, consolidándose como uno de los temas más reproducidos.

En cuanto a festivales, La Solar confirmó su regreso a Medellín en 2026. El evento volverá al Parque Norte el 2 de mayo, manteniendo su formato. Por su parte, Manuel Medrano anunció su ‘Superior Tour’ en Colombia, con fechas en Bucaramanga (13 de junio, Cenfer) y Medellín (25 de junio, Teatro Metropolitano).

Finalmente, Nanpa Básico confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Que tin y que tan’, previsto para el 16 de abril, sumándose a los estrenos que marcarán la agenda musical en las próximas semanas.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.