La agenda musical suma nuevos lanzamientos urbanos encabezados por álbumes esperados y una lista de sencillos que refuerzan la rotación latina. A esto se suman anuncios de conciertos en Bogotá que consolidan el protagonismo del país en el circuito de grandes escenarios.

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(Vea también: Se sacude la boletería en Colombia: nuevas opciones para el Estéreo Picnic y otros 37 conciertos)

Álbumes urbanos: Beéle y Feid lideran los estrenos más esperados

Entre los lanzamientos más relevantes aparece ‘Borondo 5020 Rcrds Sessions Vol 2’, proyecto encabezado por Beéle, que se suma a las producciones urbanas que vienen marcando tendencia.

Uno de los estrenos más anticipados es ‘El green print: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO’, de Feid, un trabajo que amplía su universo musical y refuerza su identidad dentro del género urbano.

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En sencillos, la semana destaca por colaboraciones de alto perfil y propuestas emergentes. Maluma presenta ‘Botero’ junto a Arcángel y NTG, sumando tres nombres fuertes del reguetón en una misma canción.

También aparecen ‘Te entiendo’ de Maisak, ‘Sin tanto visaje’ de Zaider y ‘Eres más mía que tuya’ de Elkno. La lista se completa con ‘Dele’, colaboración entre Nath y DFZM, que se suma a los lanzamientos recientes del panorama urbano.

El top de La Corte

Otros ritmos: fusiones y nuevas propuestas musicales

Más allá del urbano, la semana incluye lanzamientos que exploran otros sonidos.

Para tener en cuenta y resaltando en la escena: Ca7riel y Paco Amoroso presentan su álbum ‘Free Spirits’.

Greeicy se une a Cultura Profética en ‘Mantis’, una colaboración que mezcla estilos dentro del espectro latino. También destacan ‘Ahí estaré’ de Arod, ‘Si te quedas’ de Ela Conem y ‘PDP’, tema de Danny Polo junto a Key-Key y Alejomaster. La lista se cierra con ‘La Cabañita’ de María Fuell, que se suma a las novedades musicales de la semana.

Eventos en Bogotá: Movistar Arena suma nuevas fechas para 2026

El calendario de conciertos en la capital también registra anuncios clave en el Movistar Arena.

Carlos Vives confirmó una segunda fecha para el 26 de septiembre de 2026, ampliando su presencia en este escenario. Por su parte, Aterciopelados anunció su primer show en este recinto para celebrar los 30 años de ‘La pipa de la paz’, con presentación programada para el 30 de octubre de 2026.

Además, Jorge Celedón confirmó su concierto en el Movistar Arena para el 17 de septiembre de 2026, sumándose a la agenda de grandes eventos en Bogotá.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.