Una fotografía del pasado de la candidata presidencial Paloma Valencia ha vuelto a circular en redes sociales, provocando sorpresa entre los usuarios por mostrar una imagen muy diferente a la que actualmente proyecta como figura pública.

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La instantánea, que corresponde a un recuerdo compartido por la propia política años atrás, ha despertado curiosidad y comentarios sobre su apariencia en una etapa más temprana de su vida.

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¿Cómo lucía Paloma Valencia en su juventud?

La imagen fue publicada originalmente el 23 de enero de 2020 en sus redes sociales. En ella, se le ve en la Plaza de Bolívar sosteniendo una paloma en su mano, en una escena que transmite tranquilidad y cercanía.

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En ese momento, la candidata acompañó la fotografía con un mensaje cargado de nostalgia, en el que evocaba sus raíces y destacaba el fuerte vínculo que mantiene con su ciudad natal, Popayán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paloma Valencia (@palomavalencial)

Aunque no existe una confirmación sobre la edad exacta que tenía cuando fue tomada la fotografía, algunos usuarios han especulado que podría haber tenido entre 23 y 25 años. Este detalle, sumado a la diferencia con su imagen actual, ha contribuido a que la publicación llame aún más la atención.

Luego de volver a difundirse, la fotografía provocó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios aprovecharon para comentar sobre su apariencia en la juventud, destacando su estilo y carisma.

Expresiones como “hermosa”, “muy linda”, “muy bonita” y “eres especial” se repitieron entre los comentarios, evidenciando la percepción positiva de quienes interactuaron con la publicación.

Paloma Valencia compartió imagen de su juventud

Paralelamente, otra imagen del pasado de la candidata también comenzó a circular en redes, lo que contribuyó a aumentar el interés de los usuarios por conocer más sobre su historia personal.

Este tipo de contenidos suele captar la atención del público, especialmente cuando muestra facetas poco conocidas de figuras que hoy tienen un papel relevante en la vida política del país.

La viralización de estas fotografías ha llevado a que muchas personas comparen su apariencia de años anteriores con la actual, provocando conversaciones sobre su evolución tanto personal como profesional.

Para algunos, se trata de una muestra de autenticidad y cercanía; para otros, una oportunidad de recordar sus inicios antes de alcanzar mayor reconocimiento.

En definitiva, lo que comenzó como una publicación personal terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que volvió a poner a la candidata en el centro de la conversación digital, demostrando cómo los recuerdos compartidos en redes sociales pueden cobrar nueva vida y significado con el paso del tiempo.

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