Por: EL PILON SA

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Galy Galiano, reconocido cantante colombiano, comunicó recientemente que ha decidido cancelar las próximas fechas de su gira de despedida en Colombia debido a una grave situación familiar. Según reveló el propio artista, su esposa Carmencita fue sometida a una craneotomía, intervención quirúrgica importante en el cráneo, como consecuencia de la detección de un tumor cerebral. Esta situación acaparó la atención de toda la familia durante el último mes, según lo relató el cantante en un sentido mensaje publicado en sus redes sociales.

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Galy Galiano manifestó abiertamente que “una craneotomía por un tumor cerebral es algo que no imaginé nunca que se escribiría en nuestra historia de vida”, dando así muestras de la inesperada dureza del momento por el cual atraviesan. No obstante, el panorama presentó un alivio significativo tras recibir la noticia de que el tumor no era maligno, según informaron los médicos. “Hoy nos dijeron que el tumor no era maligno y que vas a estar bien”, escribió el artista, asegurando que Carmencita se encuentra fuera de peligro en este momento.

El intérprete aprovechó el espacio para recordar su larga historia de amor de 45 años junto a Carmencita, describiéndola como “mi compañera de vida, mi ancla”. Galy Galiano reconoció que, a pesar de que “un matrimonio perfecto no existe”, sí es posible envejecer junto a la mejor amiga, haciendo memoria de los hijos y nietos que han formado juntos, los viajes y las dificultades superadas, así como los aprendizajes y las risas que los han acompañado.

Además, el cantante rememoró con gratitud cómo su esposa fue una pieza clave en el inicio de su carrera artística: “Tú creíste en mí cuando pocos lo hacían y tú hiciste que esta carrera llegara tan lejos”, resaltó. También mostró confianza en que ambos afrontarán con entereza este nuevo obstáculo: “Lo superaremos, como siempre lo hemos hecho”.

Galy Galiano expresó agradecimiento a Dios por la oportunidad de seguir compartiendo la vida con Carmencita y le dedicó emotivas palabras tras la cirugía: “Tu cicatriz te hace más hermosa y te amo hoy más que nunca”. Igualmente, agradeció públicamente a la Clínica Mederi, al equipo médico y en especial al neurocirujano Javier Saavedra, responsables de la intervención. La gira continuará en Guayaquil, Ecuador, el 26 de septiembre, mientras su equipo gestiona nuevas fechas en Colombia y pide respeto y privacidad para la familia.

¿Por qué Galy Galiano pospuso su gira de despedida en Colombia?

El motivo principal de la cancelación de la gira de despedida de Galy Galiano en Colombia fue la situación de salud de su esposa, Carmencita, quien fue sometida a una craneotomía debido a un tumor cerebral, de acuerdo con lo informado por el propio artista y su equipo. Galiano priorizó estar junto a su familia durante este difícil momento.

¿Qué es una craneotomía y qué implicaciones tiene para la recuperación?

Una craneotomía es una intervención quirúrgica que consiste en abrir el cráneo para acceder al cerebro y tratar distintas afecciones, como un tumor cerebral. Según relató Galy Galiano, este procedimiento fue necesario para su esposa y, afortunadamente, el tumor resultó ser benigno, lo que mejora el pronóstico de recuperación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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