Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez comenzó una nueva edición en la ciudad de Cali, con una jornada que pone en primer plano la cultura, la música y la riqueza gastronómica del Pacífico colombiano. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Cali, el festival abrió sus puertas desde las 10:00 a. m., ofreciendo una variada agenda que busca resaltar las diferentes manifestaciones de las comunidades de la región.

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Uno de los aspectos centrales de este primer día es la competencia musical, en la que 52 agrupaciones fueron seleccionadas para participar en distintas categorías, cifra que se considera la más alta en la historia del evento. Los grupos mostrarán su talento en modalidades como marimba y cantos tradicionales, violines caucanos, chirimía de flauta, chirimía de clarinete y formato libre. Esta diversidad refleja la riqueza de tradiciones musicales presentes en el Pacífico colombiano. Según la Alcaldía de Cali, la organización del certamen buscó garantizar que las expresiones más representativas de la región tuvieran cabida en la programación.

El festival no solo es un espacio para la música, sino también para la exploración cultural y sensorial del Pacífico. La gastronomía ocupa un lugar destacado mediante el Pabellón de Cocina Tradicional. En este espacio, los asistentes pueden encontrar preparaciones típicas de diferentes departamentos que conforman la región Pacífica. Se resalta, además, una muestra de bebidas autóctonas y ancestrales —como el viche y sus derivados—, que permite conocer de cerca los saberes y técnicas transmitidas entre las comunidades.

La oferta de la jornada incluye igualmente el Pabellón de Artesanías, Estética, Moda y Luthería, donde creadores y emprendedores exhiben productos inspirados en las expresiones culturales del Pacífico colombiano. De esta manera, los visitantes pueden tener un contacto directo con la creatividad y la tradición materializadas en distintos objetos y prendas.

Por otro lado, el festival cuenta con espacios pedagógicos y comunitarios como el Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa y el Caserío Pacífico. El primero se orienta a la transmisión de saberes y la cultura propia de los territorios del Pacífico, mientras el segundo brinda la posibilidad de acercarse a la cotidianidad de estas comunidades. Estas iniciativas buscan que el festival trascienda la oferta musical y se convierta en un punto de encuentro integral para conocer, probar y disfrutar la diversidad cultural de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué reúnen los pabellones gastronómicos y artesanales del Festival Petronio Álvarez?

En los pabellones gastronómicos y artesanales del Festival Petronio Álvarez, los asistentes pueden encontrar platos tradicionales, bebidas ancestrales y productos artesanales confeccionados por creadores y emprendedores del Pacífico colombiano. Estos espacios invitan a experimentar sabores únicos, aprender sobre saberes locales y apreciar la creatividad que caracteriza a la región.

¿Cuál es la relevancia de las agrupaciones musicales en el Petronio Álvarez?

Las agrupaciones musicales seleccionadas en el Petronio Álvarez representan lo más destacado de las tradiciones musicales del Pacífico colombiano. Con 52 grupos en competencia —el número más alto hasta la fecha del festival—, la programación busca preservar y difundir las distintas expresiones musicales, permitiendo la difusión de los ritmos y conocimientos propios de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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