Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa consolidando su apuesta por la cultura y el arte como espacios de encuentro, disfrute y aprendizaje. En este marco, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia presentarán una de las piezas más emblemáticas del repertorio sacro: “La Pasión según San Mateo” de Johann Sebastian Bach. La obra será dirigida por el maestro colombiano Roger Díaz-Cajamarca y contará con dos únicas funciones los días 14 y 16 de agosto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, reuniendo a cerca de 150 artistas sobre el escenario.

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Según la información oficial, la puesta en escena integrará músicos de la orquesta, los coros y un selecto grupo de solistas nacionales e internacionales. Destacan los intérpretes internacionales Raphael Höhn y Stephan MacLeod de Suiza, y Tobias Berndt de Alemania. A ellos se sumarán las voces de las colombianas Julieth Lozano, en el papel de soprano, y Andrea Niño, mezzosoprano. Además, los solistas del Coro Nacional de Colombia y la Coral ¡Canta, Bogotá Canta! aportarán su talento para potenciar la riqueza vocal del montaje.

Estrenada originalmente en Leipzig en 1727, “La Pasión según San Mateo” va más allá de un relato musical de los últimos momentos de Cristo según el Evangelio de Mateo. Bach elaboró una obra en la que el diálogo constante entre la música, el texto y el simbolismo generan una profunda experiencia artística y espiritual. De acuerdo con especialistas citados en los detalles del evento, la estructura está ideada para doble coro y doble orquesta, e incluso su disposición ha sido relacionada con la forma de una cruz, aspecto subrayado por el uso de referencias numéricas y un tratamiento dramático del silencio.

El evangelista guía la narración mientras los solistas encarnan figuras bíblicas como Jesús, Pilato, Pedro y Judas. Bach alterna relatos, arias para la reflexión y corales interpretados con melodías que resultaban familiares para los congregantes luteranos de su tiempo. Así, estos últimos podían participar activamente, sumándose a las voces de los coros que cumplen distintas funciones dramáticas y reflexivas. El resultado es una profunda interacción que distingue a la obra en el repertorio sacro.

Bajo la dirección de Roger Díaz-Cajamarca, conocido por su trabajo en el repertorio sinfónico-coral (género que integra la orquesta sinfónica con grandes coros), la producción busca lograr el delicado equilibrio entre la narración, la interpretación coral, los solistas y la orquesta. Las funciones tendrán lugar el viernes 14 de agosto a las 8:00 p. m. y el domingo 16 de agosto a las 5:00 p. m. Las boletas pueden adquirirse en tuboleta.com o directamente en las taquillas del teatro, según se informó.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles artistas participan en La Pasión según San Mateo en Bogotá en 2026?

La producción contará con la actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro Nacional de Colombia y la Coral ¡Canta, Bogotá Canta!, así como solistas internacionales: Raphael Höhn y Stephan MacLeod de Suiza, Tobias Berndt de Alemania, y las colombianas Julieth Lozano (soprano) y Andrea Niño (mezzosoprano).

¿Por qué es importante La Pasión según San Mateo de Bach en el repertorio sacro?

La “Pasión según San Mateo” destaca por su estructura para doble coro y orquesta, el simbolismo en la disposición y uso de elementos numéricos, y la integración activa de la congregación. Casi 300 años después de su estreno, sigue siendo una obra central en salas y festivales por su profundidad artística, dramatismo y capacidad de conectar con el público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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