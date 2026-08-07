Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Álvaro Uribe Vélez, uno de los nombres más influyentes de la política colombiana, confirmó su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali, programada para este viernes 7 de agosto. El exmandatario despejó así todas las dudas que rondaban en torno a su participación en el inicio del gobierno 2026-2030.

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El ambiente estaba rodeado de expectativa, ya que hasta pocas horas antes del evento no estaba claro si Uribe haría presencia. Según informó El Diario, la incógnita se disipó cuando Uribe fue visto en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, en compañía del reconocido empresario Carlos Arturo Gallego. Más tarde, la emisora La FM ratificó que el exjefe de Estado viajaría a la capital vallecaucana para estar en los actos oficiales de transmisión de mando.

Previo a la ceremonia, Uribe utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el cambio de administración en Colombia. Haciendo un llamado al país, expresó su anhelo de que la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos prevalezcan durante los próximos cuatro años. Además, indicó que espera buenos resultados de la gestión de De La Espriella, al tiempo que abogó por una oposición fundamentada en argumentos sólidos y rechazó cualquier forma de violencia. Este pronunciamiento tuvo especial relevancia en una jornada marcada tanto por el cambio de Gobierno como por otras actividades políticas que ocurrieron este viernes en distintas ciudades.

El evento de posesión, según detalló El Diario, tendrá lugar a las tres de la tarde en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali. La elección de Cali como sede marca una ruptura histórica con la tradicional posesión en Bogotá y convierte a la capital del Valle del Cauca en el epicentro político de Colombia durante este 7 de agosto. Más de 2.000 asistentes fueron convocados, incluyendo autoridades nacionales, exmandatarios y delegaciones extranjeras.

Entre los invitados internacionales destacados figuran el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos: Javier Milei, Daniel Noboa, Santiago Peña, Laura Fernández, José Raúl Mulino, José Antonio Kast, Nasry Asfura y Luis Abinader. En cuanto a los expresidentes colombianos, El Diario confirmó la presencia de César Gaviria, Andrés Pastrana e Iván Duque, mientras que Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y el presidente saliente Gustavo Petro no estarán presentes en Cali.

Con la participación confirmada de Álvaro Uribe, se disipa una de las principales dudas en torno a la ceremonia y se evidencia la relevancia política que tendrá este evento para el inicio del nuevo ciclo gubernamental bajo la batuta de Abelardo De La Espriella.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realiza en Cali y no en Bogotá?

De acuerdo con la información publicada por El Diario, la elección de Cali para la ceremonia de investidura rompe con la tradición de celebrar el cambio de mando en Bogotá. Esto convierte a la capital vallecaucana en el foco central de la política nacional durante este 7 de agosto. No se mencionan los motivos exactos de este cambio, pero el acto reunirá en la ciudad a autoridades, exmandatarios y delegaciones internacionales.

¿Qué mensaje envió Álvaro Uribe antes de asistir a la posesión presidencial en Cali?

El Diario señala que, antes de confirmar su asistencia definitiva, Uribe compartió en redes sociales su voluntad de que la tranquilidad y el bienestar de los colombianos sean prioridades en el nuevo gobierno. Además, subrayó la importancia de una oposición sustentada en argumentos y rechazó la violencia, abogando por un debate democrático y respetuoso durante el próximo mandato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.