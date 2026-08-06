Por: Noticiero 90 minutos

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Desde su nacimiento como república en 1819, Colombia ha conformado su historia política a través de quienes han ocupado la máxima magistratura del país. De acuerdo con información suministrada por la Presidencia de Colombia y reportada por 90 Minutos, la lista de mandatarios es vasta y variada, reflejando momentos clave en la evolución institucional y social de la nación. Simón Bolívar fue el primer presidente de la naciente república, liderando un proceso que se desarrolló inicialmente en el marco de la Gran Colombia, un proyecto federal que incluía también a Venezuela, Ecuador y Panamá. Tras la disolución de esta confederación, se sucedieron fórmulas políticas como la República de la Nueva Granada, la Confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia, modelos que desembocaron en la Constitución de 1886, con la cual el país adoptó el nombre oficial de República de Colombia.

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A lo largo de dos siglos, el cargo presidencial ha sido ocupado por militares, abogados, economistas, ingenieros y otros líderes provenientes de distintos sectores sociales y políticos. Algunos presidentes dejaron su huella en períodos muy cortos, mientras que otros marcaron hitos históricos duraderos. Rafael Núñez, por ejemplo, fue presidente en cuatro oportunidades, impulsando la Constitución de 1886, mientras que Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo y Álvaro Uribe Vélez también repitieron en el poder.

Entre los acontecimientos determinantes de la presidencia colombiana figura el liderazgo de Simón Bolívar en la consolidación de la independencia y la labor institucional de Francisco de Paula Santander. Gustavo Rojas Pinilla sobresale como el único militar que accedió a la presidencia mediante un golpe de Estado en el siglo XX, seguido por la administración temporal de la única Junta Militar de Gobierno entre 1957 y 1958. En etapas recientes han destacaron figuras como Alberto Lleras Camargo, primer mandatario del Frente Nacional, Juan Manuel Santos —premio Nobel de Paz en 2016 por el acuerdo con las antiguas FARC— y Gustavo Petro, quien se convirtió en 2022 en el primer presidente de izquierda del país.

La presidencia ha experimentado transformaciones significativas en cuanto a la duración de los periodos, el tipo de elección y las competencias del jefe de Estado. La historia de Colombia, de acuerdo con la información de la Presidencia, queda así ilustrada por la sucesión de estos líderes que, con sus aciertos y controversias, han definido los mayores hitos del devenir nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos presidentes ha tenido Colombia desde su independencia?

Desde 1819, Colombia ha tenido decenas de presidentes, entre ellos figuras militares, civiles y una única Junta Militar de Gobierno. La lista completa, de acuerdo con la Presidencia de Colombia, muestra la diversidad de perfiles y contextos históricos en los que han ejercido el poder.

¿Cuáles han sido los cambios más importantes en la presidencia de Colombia a lo largo de la historia?

Entre los principales cambios que ha tenido la presidencia de Colombia figuran la duración de los mandatos, el modelo de elección del presidente y las facultades constitucionales del cargo. Estos aspectos han variado desde la independencia, siendo ajustados en las múltiples reformas y constituciones que han enmarcado la historia del país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.