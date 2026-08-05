Por: El Espectador

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Las recientes declaraciones provenientes de una representante clave del Centro Democrático han reavivado el debate sobre el lugar ideológico de este partido en el espectro político colombiano. Según esa vocera, el Centro Democrático es ante todo un partido uribista, construido sobre las ideas y principios desarrollados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez a lo largo de dos décadas de actuación política. Frente a quienes lo clasifican como una agrupación de derecha, la postura es tajante: rechaza esa etiqueta por considerarla imprecisa y carente de sentido real. Apoyándose en la obra del filósofo italiano Norberto Bobbio, sostiene que las definiciones tradicionales entre derecha e izquierda resultan insuficientes para explicar el proyecto del partido, ya que su esencia radica en promover seguridad con autoridad, un crecimiento económico que beneficie a toda la sociedad, políticas sociales profundas, austeridad estatal y diálogo constante con la ciudadanía, todo enmarcado en el llamado uribismo.

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Respecto a las posibles divisiones internas y el surgimiento de rumores sobre rupturas dentro del partido, la líder niega de forma categórica cualquier fractura. Destaca que su vínculo de veinte años con el expresidente Uribe obedece a convicciones firmes y una doctrina política que, en su visión, ha contribuido positivamente no solo al país sino al panorama internacional. Aunque reconoce que en la política hay quienes pueden dejarse llevar por corrientes pasajeras, subraya que el Centro Democrático permanece fiel a sus valores fundamentales, algo que, asegura, lo diferencia incluso frente a otros movimientos que hoy se autodenominan “de derecha”.

Sobre el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, la postura del partido es clara: lo relevante es la claridad doctrinaria y la defensa de principios como la no impunidad, entendida no como persecución política, sino como un rechazo frontal a la impunidad de los grupos armados y el respaldo a integrantes y dirigentes que, según relata, han vivido persecución judicial. Critica algunas propuestas del nuevo gobierno, como el traslado de la Cancillería para crear un nuevo palacio presidencial en San Carlos, calificándolas como contrarias al principio de austeridad que el país necesita en su coyuntura fiscal actual.

De cara a las próximas elecciones regionales, el Centro Democrático proyecta mantenerse como la fuerza política opositora más importante, con una bancada relevante en el Congreso y un enfoque en liderazgos que reflejen su doctrina. La líder reitera su aspiración de convertirse en la primera mujer presidente de Colombia, aunque por ahora su preocupación principal está en fortalecer el partido y servir a sus conciudadanos. Finalmente, confirma que no ha existido diálogo oficial con el nuevo gobierno; su único contacto con el presidente de la Espriella ha sido un mensaje de felicitación, sin mayor acercamiento posterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Centro Democrático rechaza la etiqueta de partido de derecha?

El partido rechaza ser catalogado como de derecha porque considera que estas etiquetas resultan vagas e insuficientes. Su vocera explica, citando al tratadista Norberto Bobbio, que las diferencias entre derecha e izquierda no definen la esencia de su proyecto político, ya que su verdadera identidad es el uribismo, un modelo centrado en seguridad, crecimiento económico, políticas sociales profundas y austeridad estatal. Por eso, prefiere identificarlo como un movimiento con doctrina clara, no limitado por clasificaciones tradicionales.

¿Cómo planea el Centro Democrático enfrentar la competencia política del nuevo partido de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con los voceros del partido, el Centro Democrático se enfocará en su vocación de poder, crecimiento y consolidación como fuerza opositora. Aseguran que cuentan con la segunda bancada más grande del Congreso y que presentarán a la ciudadanía liderazgos alineados con sus pilares de seguridad, desarrollo económico y política social, buscando evidenciar resultados concretos frente a las nuevas opciones, especialmente las impulsadas por el actual gobierno.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.