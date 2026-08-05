Por: El Espectador

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Tres de las cuatro mujeres que denunciaron al expresentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual expresaron, a través de un comunicado firmado por sus abogados, su rechazo a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de intentar vincularlas como víctimas dentro del proceso penal contra el periodista, quien fue imputado el pasado 4 de agosto. Según declararon en el pronunciamiento, difundido también ante la jueza encargada del caso, la Fiscalía las está exponiendo a lo que consideran un “acoso judicial y mediático”.

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De acuerdo con el documento citado por El Espectador, las mujeres afirmaron que fueron incluidas en el proceso penal en contra de su voluntad, aclarando que desde el inicio optaron por no iniciar ninguna denuncia penal. “No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, manifestaron. Además, sostuvieron que su intención siempre fue dejar el asunto en el ámbito interno del canal, asegurando que, tras las denuncias presentadas en Caracol Televisión S.A., sintieron que recibieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición.

A pesar de esto, aseguran que funcionarios de la Fiscalía han intentado reiteradamente contactarlas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, buscando involucrarlas formalmente en el proceso a pesar de su negativa. Explicaron que, aunque la ley exige investigar de oficio delitos como acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo, han dejado constancia de que no desean ser reconocidas como víctimas. Subrayaron que esta insistencia las ha llevado a una exposición pública que consideran revictimizante, y que su decisión de permanecer al margen responde al deseo de proteger su intimidad, salud mental y proyecto de vida, así como evitar estigmatización.

El comunicado también incluyó críticas al manejo de la situación por parte del Ministerio del Trabajo durante inspecciones a Caracol Televisión. Las mujeres reprocharon que la cartera exigiera la entrega de sus denuncias internas, a pesar de que debían permanecer reservadas, y evidenciaron que la Fiscalía terminó accediendo a dicha información mediante una orden judicial. Citaron la Ley 906 de 2004, que garantiza que las víctimas reciban trato humano y digno, y manifestaron que la autonomía y libertad en la decisión de no ser parte activa del proceso penal debe respetarse.

Por otro lado, el abogado penalista Fabio Humar señaló en Caracol Radio que tanto la Fiscalía como el Ministerio del Trabajo gestionaron mal la situación al citar a personas que no presentaron denuncia, y remarcó la importancia de que el proceso aclare la verdad de los hechos. Finalmente, las denunciantes insistieron en que su prioridad actual es su bienestar personal y superación de los hechos, además de pedir expresamente no ser obligadas a constituirse como víctimas procesales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las denunciantes de Jorge Alfredo Vargas rechazan ser incluidas como víctimas procesales?

Las denunciantes rechazan ser vinculadas como víctimas procesales porque, según su pronunciamiento, nunca pidieron iniciar una denuncia penal y desean proteger su intimidad, salud mental y proyecto de vida. Consideran que su inclusión en el proceso penal las expone a revictimización y acoso mediático, y sostienen que, tras las decisiones internas en Caracol Televisión, consideran saldada su búsqueda de verdad y justicia sin acudir al ámbito penal.

¿Qué significa el acoso judicial y mediático en casos de denuncias públicas?

La expresión "acoso judicial y mediático" es utilizada por las denunciantes para referirse a los esfuerzos persistentes de las autoridades judiciales y la atención constante de los medios de comunicación que, en su opinión, las exponen innecesariamente y afectan su bienestar. En este contexto, implica sentir presión tanto por parte del sistema judicial como de la opinión pública, lo que puede llevar a una revictimización de quienes inicialmente solo buscaban respuestas dentro del entorno laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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