Por: EL PILON SA

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La temporada del fenómeno de El Niño prevista para los años 2026 y 2027 ya se manifiesta en Valledupar, caracterizándose por temperaturas elevadas, fuertes brisas y una notable resequedad de la vegetación. Estas condiciones han incrementado la frecuencia de incendios, principalmente en lotes con vegetación abundante y en depósitos de residuos sólidos. Alexei Petit, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, expresó que, aunque autoridades de todos los niveles reconocen la gravedad de la situación, existe el temor de que la preocupación no se traduzca en acciones concretas. De acuerdo con Petit, tanto el Gobierno nacional como el departamental y municipal, así como organismos como la Defensa Civil, han mostrado inquietud frente a los riesgos, pero insiste en que es prioritario reforzar el apoyo logístico y los recursos para los cuerpos de socorro. “Si no actuamos, dotamos y fortalecemos, nos va a agarrar el Niño preocupados y sin dotación”, advirtió.

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La relevancia del compromiso ciudadano también fue resaltada por el comandante Petit, quien indicó que, además de la rutina de atención a emergencias, debe incrementarse la inversión en equipos, mantenimiento, capacitación y personal capacitado para enfrentar siniestros en extensas áreas, como en la zona de El Tarullal. Según explicó, la ciudadanía, especialmente los dueños de grandes lotes, tiene la responsabilidad de mantener sus terrenos libres de residuos vegetales que fácilmente pueden convertirse en combustible durante la temporada seca. El humo generado por estos incendios tiene un impacto significativo en personas con afecciones respiratorias y en quienes residen cerca de los focos de incendio, señaló Petit. Así, hizo un llamado a mantener los lotes limpios para evitar que los periodos sin lluvias faciliten la propagación de las llamas.

Entretanto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios ha abierto una convocatoria para capacitar a voluntarios interesados en sumarse a la institución, no con la intención inmediata de contratar nuevo personal, sino para formar a quienes tengan vocación de servicio y puedan eventualmente integrarse como bomberos voluntarios para atender las emergencias de la ciudad. La institución, que cuenta con dos bases operativas, aún enfrenta limitaciones presupuestales y logísticas. Por ello, insisten en que las advertencias sobre El Niño deben estar acompañadas de decisiones y recursos que eviten que Valledupar quede “preocupada y sin dotación”, como concluyó Petit.

¿Qué medidas piden los bomberos de Valledupar frente al Fenómeno de El Niño 2026-2027?

Según Alexei Petit, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, es fundamental que el gobierno y las entidades responsables respalden a los socorristas con mayor dotación, inversión en equipos, mantenimiento y formación de personal capacitado. Solo así será posible enfrentar de forma efectiva los incendios y riesgos asociados con las condiciones secas y el aumento de las temperaturas durante la temporada de El Niño 2026-2027.

¿Por qué es importante que los ciudadanos mantengan limpios los lotes en Valledupar durante El Niño?

Mantener los lotes limpios resulta esencial ya que la vegetación seca y los residuos acumulados pueden convertirse fácilmente en material inflamable ante las altas temperaturas y vientos fuertes. Esta práctica disminuye el riesgo de incendios, protege la salud de los vecinos, especialmente aquellos con problemas respiratorios, y contribuye a una respuesta más eficaz ante emergencias en la temporada de El Niño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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