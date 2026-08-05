Por: El Espectador

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La próxima posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se celebrará el 7 de agosto en la ciudad de Cali, sigue sumando figuras destacadas entre sus asistentes confirmados. Según información de El Espectador, en la tarde del miércoles 5 de agosto se conoció que Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación, hará parte de la ceremonia que se desarrollará en la Arena USC, ubicada en la capital del Valle del Cauca.

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Camargo Garzón integra la comitiva de altos representantes del sector justicia que han sido invitados. Junto a ella estarán presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, y la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera. El desplazamiento de estos funcionarios hasta Cali responde a la decisión, adoptada por el presidente electo y su equipo de protocolo, de llevar a cabo por primera vez (desde la promulgación de la Constitución Política de 1991) una posesión presidencial fuera de Bogotá. Esta elección representa un hito relevante en la historia política reciente del país y destaca la búsqueda de descentralización simbólica en el acto.

Mientras la lista de invitados se consolida, también se han conocido nombres de personas que no han sido convocadas a la ceremonia, lo cual ha generado diversas reacciones públicas. De acuerdo con El Espectador y la revista Semana, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, encabeza el listado de excluidos. Además, sobresalen los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, quienes por diferentes motivos tampoco recibieron invitación. En el caso de Santos, la decisión estaría relacionada con el desacuerdo del presidente electo respecto al Acuerdo de Paz con las Farc. Sobre Samper, Semana indicó que su ausencia se debería a los cuestionamientos por el supuesto ingreso de recursos del narcotráfico a su campaña presidencial en 1994. El propio Samper se pronunció restando importancia a la decisión, afirmando: “Me ahorré el vestido, el pasaje y el hotel”.

Entre las personalidades que sí asistirán figuran el rey Felipe de España, así como presidentes latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile) y Santiago Peña (Paraguay). Una delegación oficial de los Estados Unidos también confirmó su presencia, con Todd Blanche, fiscal general adjunto, y Hugo Guevara, encargado de Negocios de la embajada de ese país en Bogotá.

Luz Adriana Camargo Garzón, por su parte, culmina una semana de trabajo en Brasil antes de viajar primero a Bogotá y luego trasladarse el mismo 7 de agosto a Cali para el evento, en el que también estarán presentes integrantes del nuevo gabinete presidencial. Entre ellos se destaca Iván Cancino, ministro designado de Justicia, con quien la fiscal ha mantenido recientemente algunas reuniones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizará en Cali y no en Bogotá?

La decisión de realizar la posesión presidencial en Cali, y no en Bogotá como tradicionalmente ocurre desde la Constitución de 1991, fue tomada por el presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo de protocolo. Esto marca un precedente histórico y refleja la intención simbólica de descentralizar uno de los actos más importantes de la política nacional, al elegir por primera vez una ciudad diferente como escenario de la transmisión del mando presidencial, de acuerdo con la información de El Espectador.

¿Quiénes son los principales ausentes en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

Entre los principales ausentes en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella sobresalen Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. La exclusión de Santos estaría relacionada con diferencias sobre el Acuerdo de Paz con las Farc, mientras que la ausencia de Samper responde a cuestionamientos por un presunto ingreso de dineros ilícitos en su campaña de 1994, según El Espectador y la revista Semana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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