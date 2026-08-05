Por: El Espectador

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El Registrador Nacional, Hernán Penagos, ofreció este miércoles 5 de agosto una contundente respuesta a los señalamientos del presidente saliente, Gustavo Petro, sobre la jornada electoral del 21 de junio, donde resultó electo Abelardo de la Espriella. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Penagos afirmó que las versiones sobre fraude impulsadas desde el Gobierno carecen de sustento técnico. Según el funcionario, atribuir presuntas alteraciones de la voluntad popular a mecanismos informáticos, como algoritmos o códigos hash, desconoce tanto las garantías técnicas como las jurídicas y ciudadanas que respaldan la transparencia del proceso electoral colombiano.

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Penagos llamó a la responsabilidad en el manejo de la información electoral. Advirtió sobre los riesgos de manipular datos y de difundir discursos de odio, insistiendo en la importancia de evitar ataques contra los servidores estatales. Esta declaración se produjo después del último discurso de Petro, en el que el mandatario repitió sus afirmaciones, ninguna de ellas acompañada por pruebas verificables, sobre un presunto fraude electoral. A pesar de esas versiones, las misiones extranjeras de verificación y entidades de control internas ya han desmentido estas denuncias.

Durante su pronunciamiento, Penagos explicó que alegatos basados en teorías matemáticas o análisis de secuencias de mesas de votación no reconocen la estructura real del censo electoral colombiano. A modo de respaldo, Penagos recordó que los resultados de anteriores jornadas también han sido verificados, como las votaciones presidenciales de 2018 y 2022; en ninguno de esos casos, incluyendo cuando Petro fue el ganador, se han reportado alteraciones sustanciales o incongruencias en los resultados.

La invitación del Registrador se extendió a empresas independientes de verificación de datos, para que puedan revisar, sin restricciones, los resultados de la jornada electoral. Además, enfatizó que más de 260.000 testigos ciudadanos estuvieron presentes en todas las mesas de votación el 21 de junio. Finalmente, calificó como un desconocimiento grave de la democracia y del Estado de derecho colombiano el pretender demostrar fraude mediante la utilización de algoritmos o términos técnicos como “código hash”.

El punto de vista de Penagos coincidió con el informe final presentado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), donde se aseguró que no existe evidencia de manipulación ni de alteración sistemática de datos electorales. En conclusión, tanto las garantías del sistema colombiano como los organismos internacionales confirmaron la integridad del último proceso electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo el Registrador Nacional Hernán Penagos sobre el presunto fraude electoral?

Penagos rechazó las denuncias de fraude planteadas por el presidente Petro y aseguró que no existen pruebas técnicas que sustenten dichas afirmaciones. Según declaró, los mecanismos de garantía electoral en Colombia cuentan con verificación técnica, jurídica y ciudadana, y no ha habido signos de manipulación o alteración de los resultados, como también lo avaló la auditoría internacional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

¿Qué significa “código hash” y por qué fue mencionado en el contexto electoral?

La expresión “código hash” hace referencia a una función matemática que transforma datos en cadenas de caracteres únicas. En el contexto de la declaración de Penagos, se usó el término para señalar que alegar fraude usando este tipo de conceptos demuestra desconocimiento sobre cómo se cuentan y verifican los votos en Colombia, ya que el proceso está sustentado por mecanismos que garantizan la transparencia y la validación presencial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.