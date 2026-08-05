El más reciente discurso del presidente Gustavo Petro en Soacha no solo provocó reacciones por sus declaraciones sobre las llamadas “Guardias Libertadoras” y sus comentarios acerca del gobierno de Abelardo De La Espriella. También dio pie a un análisis en ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio, donde los panelistas plantearon cómo creen que será el mandatario una vez deje la Casa de Nariño.

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Durante el programa, el periodista Juan Fraile repasó varios apartes de la intervención del jefe de Estado y destacó algunas de las frases que más controversia despertaron. Entre ellas estuvo la referencia de Petro a un eventual corto mandato del presidente electo, al asegurar: “Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo, el breve”.

Petro volvió a mencionar las Guardias Libertadoras

En el análisis radial recordaron que el mandatario sostuvo que la presión social podría afectar la estabilidad del próximo gobierno. Además, volvió a insistir en la creación de las denominadas “Guardias Libertadoras”, una propuesta que ya había mencionado en otras oportunidades.

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Según el presidente, esos grupos tendrían como propósito cuidar a la población y no serían comparables con estructuras paramilitares. En el mismo discurso también afirmó que, eventualmente, las armas podrían estar “al servicio y bajo las órdenes éticas de la ciudadanía territorial”, una declaración que desató múltiples interpretaciones.

Sobre ese punto, ‘La Luciérnaga’ recordó la respuesta del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien reiteró que, de acuerdo con la Constitución, las armas son de uso exclusivo del Estado.

Panelista de ‘La Luciérnaga’ hizo advertencia sobre Petro como expresidente

Luego de revisar las principales frases del discurso, los panelistas comentaron lo que, a su juicio, podría representar Gustavo Petro una vez concluya su mandato presidencial.

Fue entonces cuando los panelistas lanzaron una frase que llamó la atención por su tono irónico.

“Ahora no sabe uno dónde es mejor el presidente, si afuera dando discursos o quedándose en el Palacio… No sabemos dónde está mejor. Pues es que yo no sé por qué de expresidente va a estar bien cansón, más cansón que el fiestero ese que no se quiere ir”.

La conversación tuvo lugar a las 4:38 de la tarde de este miércoles:

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.