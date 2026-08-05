Por: El Espectador

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En el contexto del lanzamiento de la nueva Casa de Justicia de Bosa, el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, hizo una contundente crítica sobre el estado actual del sistema de salud colombiano. A pocos días del cierre del Gobierno de Gustavo Petro y próximo al inicio de la administración de Abelardo de la Espriella, Bermont afirmó que los últimos cuatro años han profundizado la crisis de la salud pública en el país. Según sus palabras, la situación fue "peor que la pandemia", debido, entre otros factores, a la incertidumbre que generaron las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. De acuerdo con Bermont, la ausencia de un plan claro y la falta de garantías durante la discusión de propuestas de reforma dejaron al sistema en una situación de abandono preocupante.

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Bermont relató que la falta de claridad y estabilidad institucional llevó a que se detuvieran importantes inversiones en infraestructura y tecnología médica. Aseguró que, tras estos cuatro años, "no vemos camas nuevas en ninguna parte del país" ni avances tecnológicos, mientras las necesidades de la población siguen creciendo. Las consecuencias, según el funcionario, han sido tangibles: el cierre de servicios médicos, sobre todo en municipios y ciudades intermedias, ha incrementado la presión sobre Bogotá, pues los usuarios migran en busca de atención. Bermont advirtió que actualmente el 17 % de las camas hospitalarias en la capital están ocupadas por pacientes de otras regiones, evidencia del impacto de estos cierres. Para suplir la demanda, Bogotá ha implementado estrategias como la hospitalización en casa, con más de 1.500 personas bajo este esquema, junto a servicios sociosanitarios y programas como Casas Más Bienestar.

Este panorama crítico no es nuevo. Como lo ha documentado El Espectador, desde inicios de 2026 la Secretaría Distrital de Salud había alertado sobre un déficit patrimonial que rondaba los $15 billones, además de un crecimiento en las quejas ciudadanas por demoras en citas y acceso a medicamentos. Las deudas de las EPS, es decir, las Entidades Promotoras de Salud, también han crecido: solo en Bogotá, el valor pasó de $172.475 millones en 2023 a $417.189 millones en abril de 2026, según cifras compartidas por la Secretaría Distrital de Salud. Esta situación, subrayó Bermont, afecta la liquidez de la red hospitalaria pública y dificulta la prestación adecuada de los servicios de salud.

El funcionario enfatizó que la solución a esta crisis no será inmediata ni simple, e instó a que el próximo Gobierno trabaje de manera articulada con todos los actores del sistema para recuperar la confianza y lograr respuestas duraderas.

¿Por qué Bogotá recibe tantos pacientes de otras regiones en sus hospitales?

De acuerdo con Gerson Bermont, los cierres de servicios médicos en municipios y ciudades intermedias han llevado a que muchos pacientes viajen a Bogotá en búsqueda de atención, lo que hace que cerca del 17 % de las camas hospitalarias de la ciudad estén ocupadas por personas de otras regiones. Esta presión adicional evidencia la crisis del sistema de salud fuera de la capital y la incapacidad de muchos territorios para responder a las demandas ciudadanas.

¿Qué son las EPS y por qué sus deudas afectan a los hospitales públicos?

Las EPS, o Entidades Promotoras de Salud, son organizaciones encargadas de gestionar la afiliación y prestación de servicios de salud a los ciudadanos. Sus deudas con hospitales públicos, como ocurre en Bogotá, limitan la liquidez de estas instituciones, dificultan el pago del personal, la reposición de insumos y la continuidad de los servicios médicos, lo que agrava la situación financiera y asistencial del sistema de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.