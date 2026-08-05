Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía en Bogotá a participar en la jornada de vacunación el jueves 6 de agosto de 2026. Según información oficial de la SDS, las personas interesadas deben presentarse con su documento de identidad en cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, donde podrán iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

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Esta cita sanitaria tiene como objetivo la prevención de enfermedades consideradas de alto impacto para la salud pública, tales como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Asimismo, la jornada incluye la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años, lo que responde a la estrategia de inmunización integral promovida por el Distrito.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación estarán en funcionamiento desde las 8:00 a. m. y se distribuirán en múltiples espacios de la ciudad, ubicados en lugares de alta afluencia como centros comerciales, plazas, parques y colegios. Además, Bogotá dispone actualmente de más de 200 puntos fijos de vacunación, situados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), ajustados para garantizar una atención oportuna y permanente a la ciudadanía.

La información sobre la ubicación y horarios de los puntos se actualiza diariamente a través de canales oficiales, permitiendo que los ciudadanos consulten el listado actualizado en el enlace dispuesto por la SDS. Para quienes requieran vacunación específica contra la fiebre amarilla, en especial gestantes y personas mayores de 60 años, la entidad especifica que el proceso se lleva a cabo de manera exclusiva en puntos de atención autorizados, que cuentan con valoración médica y acompañamiento profesional para asegurar la adecuada aplicación.

La Secretaría Distrital de Salud también proporciona mecanismos digitales para encontrar el punto de vacunación más próximo. A través de la herramienta ‘Mapas Bogotá’, los usuarios pueden buscar, identificar y seleccionar fácilmente la ubicación más conveniente, siguiendo sencillos pasos detallados por la entidad, y así asistir portando su documento de identidad.

La invitación de la SDS busca facilitar el acceso de los bogotanos a los servicios de inmunización e insiste en consultar únicamente los canales oficiales para evitar información desactualizada o errónea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 6 de agosto de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá contará con múltiples puntos de vacunación el jueves 6 de agosto de 2026, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios, centros de salud e IPS. Los ciudadanos pueden consultar la ubicación exacta de estos lugares en el enlace proporcionado por la entidad y a través de sus redes sociales oficiales, lo que les permite identificar el punto más cercano y confirmar horarios.

¿Qué vacunas se aplicarán durante la jornada distrital y para qué grupos están dirigidas?

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Salud, la jornada de vacunación está enfocada en prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y contempla la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), esta última dirigida a niñas y niños de 9 a 17 años. Además, la vacunación contra la fiebre amarilla está disponible para gestantes y mayores de 60 años en puntos autorizados con valoración médica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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