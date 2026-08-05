Por: Portal Bogotá

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Este jueves 6 de agosto de 2026, la ciudad de Bogotá continúa con la implementación de la medida de pico y placa, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Este sistema regula la circulación de vehículos particulares y taxis en la capital, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión en las vías. Según el calendario oficial de la SDM, el jueves sólo pueden circular los vehículos particulares cuyas placas terminen en los números 6, 7, 8, 9 y 0. En el caso de los taxis, tienen permitido transitar aquellos cuyas placas finalizan en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

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El horario establecido para el pico y placa este día es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. en vehículos particulares, mientras que para los taxis rige desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. La SDM recuerda a la ciudadanía la importancia de cumplir con estos horarios y restricciones, pues quienes sean sorprendidos infringiendo la medida podrán ser objeto de sanciones.

Existe, sin embargo, la posibilidad de circular en días restringidos si el conductor opta por registrarse en el programa 'Pico y Placa Solidario', una iniciativa de la Secretaría Distrital de Movilidad que permite pagar por el derecho de movilizarse en Bogotá sin ninguna restricción. Para aplicar a este beneficio, los usuarios deben ingresar exclusivamente en la plataforma oficial de la SDM, renunciando a cualquier oferta de intermediarios o sitios web no autorizados.

La entidad enfatiza la necesidad de mantenerse alerta ante páginas fraudulentas. El único canal válido para tramitar y pagar el Pico y Placa Solidario es www.movilidadbogota.gov.co, y los pagos solo deben hacerse a través del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) disponible en ese sitio. La SDM advierte que no existen intermediarios ni otras páginas web autorizadas para este trámite, y que recurrir a fuentes no oficiales puede exponer a los ciudadanos a fraudes.

Con estas medidas, la SDM busca orientar a la ciudadanía sobre los procedimientos adecuados para cumplir la normatividad y evitar contratiempos, contribuyendo así al orden en la movilidad y a la seguridad en el manejo de trámites digitales en la ciudad.

¿Cómo saber si aplica el pico y placa en Bogotá para mi vehículo este jueves?

Para conocer si su vehículo debe acatar la restricción de pico y placa este jueves, debe revisar el último dígito de su placa y compararlo con la información oficial publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad, que para este jueves permite la circulación de particulares terminados en 6, 7, 8, 9 y 0, y taxis acabados en 1 a 8.

¿Qué es el programa Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo funciona?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad creada por la Secretaría Distrital de Movilidad que autoriza a los conductores a pagar un valor determinado para usar su vehículo sin restricciones de pico y placa por un tiempo específico. El trámite solo puede hacerse en el portal oficial de la SDM y el pago se realiza exclusivamente mediante la plataforma de Pagos Seguros en Línea (PSE).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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