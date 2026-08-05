Por: Portal Bogotá

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Este jueves 6 de agosto de 2026, varios sectores de Bogotá, así como los municipios de Cota y Tocancipá en Cundinamarca, experimentarán cortes programados en el suministro de energía eléctrica. Estas interrupciones se encuentran bajo la responsabilidad de Enel Colombia, compañía que ha informado que las suspensiones son necesarias debido a labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de las redes eléctricas. Según Enel Colombia, tales trabajos buscan optimizar la prestación del servicio y forman parte de un esfuerzo por reforzar la red eléctrica en la ciudad y sus alrededores.

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De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, los barrios afectados en la ciudad se localizarán en distintas localidades. En Barrios Unidos, el corte será en el barrio Popular Modelo entre las 11:00 p. m. y las 11:59 p. m. En la localidad de Bosa, el barrio Villa del Río tendrá suspensión de la luz desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Otros cortes importantes figuran en Engativá, en el barrio Metrópolis de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.; en Puente Aranda, en La Trinidad desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.; y en Chapinero, específicamente en el barrio Bosque Calderón, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m.

En Suba, se reportan cortes en tres sectores: Niza Sur desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía; San Cayetano de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.; y Costa Azul durante toda la jornada, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Teusaquillo también tendrá interrupciones en los barrios Campín y San Luis, ambos desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Finalmente, en Usaquén, los barrios Santa Bibiana, Buenavista, Horizontes Norte y La Estrellita I se verán afectados entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., dependiendo de la zona específica.

Fuera de Bogotá, en Cota (vereda Pueblo Viejo) los cortes se darán de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que en Tocancipá (vereda Verganzo) la suspensión será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Enel Colombia recomienda a los usuarios preparar sus actividades teniendo presentes los horarios anunciados. Además, aconseja desconectar los electrodomésticos para evitar daños debido a posibles variaciones eléctricas y evitar abrir de manera repetida la nevera, a fin de conservar los alimentos. Si los técnicos requieren acceso a edificios residenciales o comerciales, la compañía sugiere validar su identidad, llamando a la línea de atención habilitada para Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el 6 de agosto de 2026?

Según información oficial de la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia, los cortes de luz afectarán barrios de las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Engativá, Puente Aranda, Suba, Teusaquillo y Usaquén. Entre los barrios con suspensión programada se encuentran Popular Modelo, Villa del Río, Bosque Calderón, Metrópolis, La Trinidad, Niza Sur, San Cayetano, Costa Azul, Campín, San Luis, Santa Bibiana, Buenavista, Horizontes Norte y La Estrellita I, en horarios específicos durante el día.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja a los usuarios desconectar sus electrodomésticos antes y durante el corte, organizar sus actividades según los horarios del corte, evitar abrir la nevera repetidas veces para conservar los alimentos y, en caso de que los técnicos de la empresa deban ingresar a su residencia u oficina, validar siempre la identidad del personal llamando a la línea de atención habilitada para Bogotá y Cundinamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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