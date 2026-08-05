Por: El Espectador

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El hallazgo de restos humanos en una bolsa, ocurrido a mediodía del martes 4 de agosto en la carrera 12D #19 Sur-63, sector Ciudad Jardín, localidad de Antonio Nariño en Bogotá, mantiene en vilo a las autoridades. De acuerdo con la información inicial revelada por El Espectador, los restos hallados corresponderían a una mujer, aunque esta identidad aún no ha sido confirmada oficialmente. Tras el reporte ciudadano, los organismos de seguridad se desplazaron de inmediato al sitio para iniciar la inspección y las diligencias urgentes. El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad que conduce los procedimientos para esclarecer las circunstancias y buscar información precisa sobre la identidad de la víctima y los posibles responsables.

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Este hecho ha encendido las alarmas, ya que revive un patrón de violencia que se ha presentado en Bogotá en los últimos años: el hallazgo de cuerpos desmembrados o embolsados en la vía pública, fenómeno atribuido por expertos al accionar violento de organizaciones delincuenciales. De acuerdo con registros de El Espectador, este tipo de crímenes tuvo un notorio aumento entre 2022 y 2024, marcado por una racha de casos similares en diferentes localidades, como Barrios Unidos, Kennedy, Teusaquillo, Suba y el centro de la ciudad. Solo en el periodo 2022-2023 se reportaron más de 50 hallazgos de cuerpos abandonados de manera violenta en la capital, según datos mencionados por Andrés Nieto, director del observatorio de seguridad de la Universidad Central.

Nieto explica que, tras la desarticulación en 2021 de varias bandas delincuenciales de gran tamaño, como ‘Gancho Mosco’, ‘Gancho Homero’, ‘Los paisas’, ‘Las gordas’ y ‘Los Parnaso’, surgieron disputas intensas por el control territorial entre estructuras más pequeñas, lo que habría desencadenado un incremento en estos homicidios con expresiones extremas de crueldad. Aunque no se tiene claridad sobre los móviles del más reciente caso ocurrido en Ciudad Jardín, el modus operandi coincide con esta tendencia: cuerpos apareciendo en bolsas o maletas, en zonas residenciales o de alto tránsito.

Pese al refuerzo de estrategias de seguridad y la creación de comandos élite, la escalada de violencia y la capacidad criminal de los grupos que protagonizan estos hechos no ha podido ser contenida. Actualmente, la prioridad para las autoridades es identificar plenamente a la víctima, recolectar pruebas y avanzar en la investigación para prevenir que se repitan estos aterradores incidentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué han aumentado los casos de cuerpos embolsados en Bogotá en los últimos años?

De acuerdo con información contenida en El Espectador y declaraciones de Andrés Nieto, director del observatorio de seguridad de la Universidad Central, el aumento de cuerpos embolsados en Bogotá se asocia directamente con la recomposición del crimen organizado local. Tras la desarticulación de grandes bandas en 2021, surgieron disputas entre organizaciones delictivas más pequeñas por el dominio territorial, lo que ha desencadenado estrategias cada vez más violentas para intimidar y controlar sectores clave de la ciudad.

¿Qué es el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y cuál es su función en casos como este?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) es un organismo adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Su principal función es coordinar los procedimientos técnicos y científicos en investigaciones de delitos. En casos como el hallazgo de restos humanos en bolsas, el CTI asume la inspección en el lugar de los hechos, garantiza la recolección adecuada de pruebas y lidera las pesquisas para esclarecer el origen y las circunstancias del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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