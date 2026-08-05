Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Local de Tunjuelito, en Bogotá, ha abierto las puertas a la ciudadanía con la invitación a un evento fundamental para el desarrollo de la localidad: la socialización de la ruta de Presupuestos Participativos 2026. Este encuentro busca incentivar la participación directa de los habitantes, quienes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el proceso necesario para presentar propuestas y transformar sus ideas en proyectos concretos pensados para atender las necesidades reales de sus barrios. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Local de Tunjuelito a través de su portal oficial y sus redes sociales, la actividad revela el compromiso institucional con la construcción colectiva de soluciones desde la base comunitaria.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la jornada, que tendrá lugar el jueves 6 de agosto a las 2:00 p. m. en la sede de la Alcaldía Local (ubicada en la Diagonal 50A # 18-48 Sur, barrio San Carlos), se explicarán las diferentes etapas del proceso de Presupuestos Participativos. Este mecanismo, según lo detallado en la comunicación oficial, permite que los ciudadanos presenten propuestas viables y participen activamente en la toma de decisiones sobre el destino de recursos públicos en su propio entorno.

La alcaldesa local, Claudia Verónica Collante Dussan, resaltó la relevancia de estos escenarios de participación ciudadana. Según sus declaraciones recogidas por la Alcaldía Local de Tunjuelito, "seguimos trabajando para que la comunidad tenga un papel activo en la construcción de soluciones para el territorio, escuchando sus ideas y promoviendo iniciativas que aporten al bienestar de nuestros barrios". Las palabras de la alcaldesa refuerzan la intención de hacer de estos encuentros un espacio de diálogo y corresponsabilidad social, donde los habitantes puedan expresar sus inquietudes y aportar a la transformación de sus comunidades.

Este tipo de eventos evidencia el interés del gobierno local por fortalecer el tejido social y fomentar el sentido de pertenencia en la ciudadanía, concediendo herramientas y canales formales para que las ideas ciudadanas trasciendan y se conviertan en proyectos con impacto directo en la vida cotidiana de Tunjuelito. Así, la Alcaldía Local reafirma su apoyo a una gestión incluyente y participativa, en la que los ciudadanos dejan de ser simples observadores para convertirse en protagonistas activos de la realidad barrial.

¿Cómo puede participar la comunidad de Tunjuelito en los Presupuestos Participativos 2026?

La comunidad de Tunjuelito puede sumarse a los Presupuestos Participativos 2026 asistiendo a la socialización organizada por la Alcaldía Local, donde se explicará cómo presentar propuestas y cuál es la ruta para transformar ideas en proyectos que respondan a las necesidades de la localidad. Este evento se llevará a cabo el jueves 6 de agosto a las 2:00 p. m. en la sede de la Alcaldía en el barrio San Carlos.

¿Qué son los Presupuestos Participativos y para qué sirven en Tunjuelito?

Los Presupuestos Participativos son un mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede participar en la definición de proyectos y el uso de recursos públicos en su localidad. En Tunjuelito, este proceso permite a los habitantes presentar propuestas y tomar parte activa en la transformación de sus barrios, contribuyendo directamente al desarrollo local, tal como lo informó la Alcaldía Local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z