Por: Portal Bogotá

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Maloka Bogotá, en su constante apuesta por acercar la ciencia y la cultura al público, prepara una jornada especial para agosto de 2026, enmarcada en la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". La cita principal será el sábado 8 de agosto, fecha en la que la emblemática Sala Digital de este centro ofrecerá la proyección gratuita de ‘El final de Oak Street’, una película de ciencia ficción cargada de suspenso y aventura. De acuerdo con la información difundida por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, este evento es una invitación abierta a familias y amantes de las historias fantásticas, quienes podrán disfrutar de un plan cultural diferente y enriquecedor.

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La película centra su trama en la familia Platt, que ve cómo su cotidianidad es trastocada radicalmente cuando un misterioso fenómeno cósmico arranca por completo la calle Oak, llevándose a todos sus habitantes a una dimensión extraña y desconocida. Desde ese punto, los integrantes de la familia deben permanecer unidos para enfrentar entornos hostiles, descubrir el verdadero origen de su nueva situación y encontrar maneras de sobrevivir. A través de estos giros, la cinta plantea preguntas sobre la resiliencia, la importancia de los lazos familiares y la capacidad de adaptación humana frente a lo inesperado.

Más que una simple proyección, Maloka ha diseñado una jornada llena de sorpresas complementarias, buscando ofrecer una experiencia integral donde el entretenimiento, la ciencia y la cultura convergen. Esta propuesta hace parte del compromiso sostenido de la programación cultural de este centro, que promueve el cine como herramienta para despertar la curiosidad y el pensamiento crítico en todos los públicos, desde los más pequeños hasta los adultos.

La actividad está dirigida a personas de diferentes edades y se desarrollará en la Sala Digital de Maloka, ubicada en la carrera 68 D No.24 A-51. La entrada será libre, pero requiere inscripción previa a través del formulario disponible en la página oficial de Maloka. Para quienes buscan explorar nuevas formas de interacción con la ciencia y la imaginación, esta es una oportunidad imperdible según lo comunicado por la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se necesita para asistir a la proyección gratuita de ‘El final de Oak Street’ en Maloka Bogotá?

Para participar en esta actividad, los interesados únicamente deben inscribirse previamente mediante el formulario oficial compartido por Maloka. La entrada es libre y el evento tendrá lugar el 8 de agosto de 2026, a las 3:00 p. m., en la Sala Digital de Maloka, ubicada en la carrera 68 D No.24 A-51.

¿Cuál es la trama principal de la película ‘El final de Oak Street’?

La película, según información oficial, narra la historia de la familia Platt, que experimenta un giro inesperado en su vida cuando un fenómeno cósmico traslada su vecindario a un lugar desconocido. A partir de ese instante, la familia debe permanecer unida, desafiar entornos inesperados y buscar la manera de sobrevivir en su nueva realidad, explorando temas como la unión y la adaptación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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