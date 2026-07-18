La industria cinematográfica colombiana atraviesa un momento de esplendor, consolidándose como un destino predilecto para producciones internacionales gracias a sus incentivos competitivos y una infraestructura que ha crecido exponencialmente. Sin embargo, el activo más valioso del país no es su geografía, sino su capital humano: equipos de filmación reconocidos por su sólida ética de trabajo, capacidad de resolución y una actitud colaborativa que trasciende las fronteras. A continuación, presentamos cinco perfiles esenciales que ejemplifican la excelencia técnica y creativa del sector.

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Variety

Barrientos, Primer Asistente de Dirección

Con una trayectoria que comenzó en la animación y evolucionó hacia la acción real, Barrientos se destaca como un líder empático. Su filosofía de trabajo, inspirada por los consejos de su madre, se resume en “ser duro con los hechos, pero amable con las personas”. Su experiencia internacional incluye participaciones en proyectos de gran envergadura como Tenet de Christopher Nolan y The Last Photograph de Zack Snyder, donde demostró su destreza en la coordinación logística de escenas complejas. Además de su labor operativa, Barrientos es un apasionado formador de talentos y actualmente se encuentra desarrollando guiones para sus propios largometrajes.

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Jefe de Iluminación: El maestro de la atmósfera

Aunque su nombre técnico se forjó en años de experiencia desde asistente de cámara hasta jefe de iluminación, su impacto en producciones como Fake Profile y Always a Witch es innegable. Este profesional entiende la técnica como una extensión de la narrativa: su objetivo principal es que la luz potencie la actuación sin robarse el protagonismo. Su estilo se aleja de los clichés, prefiriendo tonalidades suaves y verdosas sobre los típicos azules saturados, logrando así reforzar el lenguaje emocional de cada historia que ilumina.

Carlos Fernando Vélez García, Gerente de Locación y Productor de Línea

Tras 23 años en el sector, Vélez García ha sido fundamental en la profesionalización del departamento de locaciones en Colombia. Para él, encontrar un lugar no es suficiente; se trata de convertir la visión del director en una realidad tangible mediante la logística y la negociación. Con experiencia en producciones como El Chapo y la segunda temporada de Jack Ryan, su capacidad para gestionar equipos masivos y rodajes en entornos remotos o complejos, como alcantarillas o selvas, lo ha posicionado como un referente indiscutible en la industria.

David Gallego, Director de Fotografía

Gallego es, posiblemente, uno de los narradores visuales más influyentes de la región. Su trabajo en El abrazo de la serpiente —la primera película colombiana nominada al Óscar— marcó un hito al crear un mundo atemporal en plena selva amazónica. Su enfoque cinematográfico, que busca que la cámara ayude al público a “sentir” la historia, se ha plasmado en obras de prestigio internacional como War Pony y Aves de verano. Su estilo visual está profundamente conectado con los paisajes y la emotividad de las historias que captura.

Cristina Medina Trujillo, Diseñadora de Producción

Con más de 25 años de experiencia, Medina entiende el diseño como la herramienta para contar historias a través de espacios y texturas. Su capacidad para recrear épocas, como se vio en la Bogotá de los años 70 y 80 en Eva Lasting, o construir sets complejos como el avión con sistema de turbulencias en Cómo perderlo todo, demuestra su versatilidad. Fundadora del estudio La Madame Coquette, Medina no solo construye decorados, sino que crea mundos que son esenciales para la esencia narrativa de cada proyecto.

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