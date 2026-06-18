Los organizadores de los Premios Platino anunciaron el nacimiento de PLATINO CLÁSICOS, una iniciativa dedicada a la recuperación, preservación y exhibición de películas históricas del cine iberoamericano.

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El proyecto tendrá su presentación oficial los próximos 19 y 20 de junio en Madrid, con proyecciones gratuitas de El verdugo y Cría cuervos en la Plaza Mayor de la capital española.

Según sus impulsores, la apuesta busca posicionar a Madrid entre las grandes capitales mundiales del cine restaurado, junto a ciudades como Bolonia y Lyon, reconocidas por festivales dedicados a la preservación del patrimonio audiovisual.

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Qué es PLATINO CLÁSICOS

La iniciativa es impulsada por EGEDA, FIPCA y los Premios Platino.

El objetivo es recuperar películas que forman parte de la memoria cultural de Iberoamérica y acercarlas nuevamente al público mediante exhibiciones, restauraciones, actividades académicas y encuentros con profesionales del sector.

Los organizadores explicaron que el proyecto desembocará en 2027 en un gran festival internacional que se extenderá por salas de cine, espacios culturales y lugares históricos de Madrid y otros municipios de la región.

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Qué películas abrirán el nuevo festival de Platino

La programación inaugural estará encabezada por dos títulos emblemáticos del cine español.

El 19 de junio se proyectará ‘El verdugo’, considerada una de las obras más importantes de la filmografía de Luis García Berlanga.

Un día después será el turno de ‘Cría cuervos’, clásico dirigido por Carlos Saura que se convirtió en una de las producciones más influyentes del cine iberoamericano.

Las sesiones contarán con la conducción de Cayetana Guillén Cuervo y actuaciones musicales de Blanca Paloma y Jeanette.

Por qué quieren convertir a Madrid en la capital del cine restaurado

Los promotores de PLATINO CLÁSICOS consideran que existe una oportunidad para que Madrid se convierta en el principal punto de encuentro del cine restaurado en español y portugués.

La propuesta contempla la participación de filmotecas, universidades, investigadores, restauradores, cineastas y estudiantes de distintos países, además de actividades paralelas como exposiciones, clases magistrales y coloquios.

Con ello, la organización espera impulsar la conservación del patrimonio audiovisual iberoamericano y fortalecer el papel de España como puente cultural entre Europa y América Latina.

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