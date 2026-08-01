Por: EL PILON SA

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Elver Díaz, reconocido cantante de música vallenata y hermano de Diomedes Díaz, vivió un momento de angustia este sábado primero de agosto tras verse involucrado en un accidente de tránsito junto a su hijo Maicol Díaz. El hecho ocurrió mientras ambos se desplazaban hacia Barrancas, en el departamento de La Guajira, con el fin de cumplir un compromiso en medio de su vida artística. Según relató el propio artista mediante un video compartido en sus redes sociales, el vehículo en el que se movilizaban fue impactado por otro automóvil que, en palabras del cantante, “nos invadió el carril” y viajaba a alta velocidad.

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En la grabación, Elver Díaz aclaró lo sucedido para tranquilizar a sus seguidores y responder a la ola de llamadas que recibió tras conocerse la noticia. “Íbamos despacio, pero otro carro venía duro, nos invadió el carril. Gracias a Dios estamos bien”, manifestó el músico. Esta declaración, citada directamente del video difundido, evidenció el alivio que sintieron tanto él como su familia ante la favorable evolución después del impacto.

Después del siniestro, Elver fue trasladado a un centro asistencial donde le practicaron radiografías y diversos exámenes médicos para descartar lesiones de gravedad. El propio intérprete detalló que únicamente sufrió golpes menores en el rostro y que los resultados de los estudios médicos confirmaron la ausencia de afectaciones serias: “Ya me hicieron radiografías, todos los exámenes y no hay nada de gravedad”, afirmó en el mismo video.

Este accidente vuelve a poner en el foco la serie de tragedias viales que han golpeado a la familia Díaz Maestre con el paso de los años. Uno de los sucesos más lamentados fue la muerte de Martín Maestre, tío de Diomedes Díaz, víctima de un accidente de tránsito décadas atrás. El propio Diomedes sobrevivió a un episodio similar, cuando el vehículo en que viajaba terminó chocando contra una vaca, aunque logró recuperarse. Sin embargo, la tragedia más dolorosa para la dinastía musical ocurrió el 14 de abril de 2017: Martín Elías Díaz, hijo de Diomedes, falleció tras accidentarse en una carretera del departamento de Sucre. Por eso, el reciente accidente de Elver generó alarma entre seguidores y amantes del vallenato, quienes recobraron la tranquilidad al conocer que tanto el cantante como su hijo se encuentran en buen estado de salud.

¿Qué causó el accidente de tránsito de Elver Díaz en La Guajira?

De acuerdo con la versión ofrecida por el propio Elver Díaz en un video difundido en sus redes sociales, el accidente se produjo porque otro automóvil invadió su carril y venía a alta velocidad mientras él y su hijo Maicol Díaz transitaban despacio hacia Barrancas, La Guajira. El testimonio del cantante resalta que, afortunadamente, ambos salieron ilesos del incidente.

¿Qué otros accidentes de tránsito han marcado a la familia Díaz Maestre?

La familia Díaz Maestre ha vivido episodios trágicos relacionados con accidentes de tránsito. Entre los hechos más recordados están la muerte de Martín Maestre, tío de Diomedes Díaz, y el accidente en el que el propio Diomedes sobrevivió tras chocar con una vaca. Sin embargo, la tragedia de mayor dolor fue el fallecimiento de Martín Elías Díaz, hijo de Diomedes, en 2017 en una vía del departamento de Sucre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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