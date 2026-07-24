El tercer capítulo de ‘Yo me llamo’ dejó uno de los momentos más especiales para Elder Dayán Díaz desde que llegó al jurado del programa. Un participante que imitó a Diomedes Díaz logró emocionarlo tanto que terminó compartiendo escenario con él.

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El concursante interpretó ‘Eso no es na’ y, desde los primeros segundos, llamó la atención por la interpretación imitando al ‘Cacique de La Junta’.

Elder Dayán abrazó al imitador de su papá en pleno escenario

Tras la presentación, Elder Dayán destacó que el concursante no solo tenía similitudes en la voz, sino también en varios gestos y rasgos físicos de su padre antes de darle luz verde para continuar en la competencia.

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La emoción del imitador fue tal que cayó de rodillas al piso para agradecer la decisión del jurado. Ese gesto hizo que Elder abandonara su silla, caminara hasta el escenario y lo abrazara.

El momento terminó con ambos interpretando un fragmento de ‘Mi primera cana’, uno de los temas más recordados de Diomedes Díaz.

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Laura Acuña rompió en llanto al ver el homenaje a Diomedes Díaz

La escena también conmovió al resto del equipo de ‘Yo me llamo’. Amparo Grisales confesó que sintió “mucha ternura” al ver juntos al imitador y al hijo del cantante vallenato.

Por su parte, Laura Acuña no pudo contener las lágrimas y aseguró que ese tipo de momentos demuestran cómo el programa cambia la vida de muchos participantes.

Incluso, el propio Elder Dayán admitió que la presentación lo tocó profundamente y reconoció que “botó dos lágrimas”, en uno de los instantes más emotivos que ha vivido desde su llegada como jurado de la undécima temporada del concurso.

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