El segundo capítulo de ‘Yo me llamo’ no solo dejó nuevas imitaciones y eliminaciones. También hizo que Amparo Grisales viajara varias décadas al pasado gracias a la aparición de los dobles de Chayanne y Julio Iglesias, dos artistas con los que aseguró haber compartido momentos muy especiales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: A ‘Yo me llamó’ llegó ‘Shakiro’ desde el Chocó, pero esas caderas sí mienten)

Aunque ninguno de los participantes logró convencer plenamente al jurado, sus presentaciones sirvieron para que la actriz recordara anécdotas de cuando conoció a los dos cantantes, despertando la curiosidad de los televidentes.

Amparo Grisales volvió a recordar cómo conoció a Chayanne

El primero en subir al escenario fue el imitador de Chayanne, quien interpretó ‘Provócame’. Su presentación no alcanzó el nivel esperado y terminó siendo eliminado de la competencia.

Lee También

Sin embargo, la audición dio pie para que Amparo reviviera una historia que ya había contado en temporadas anteriores del programa. La actriz recordó que conoció al artista puertorriqueño cuando él apenas comenzaba a consolidar su carrera y confesó que, en ese momento, hubo un evidente coqueteo entre ambos.

“Cuando yo lo conocí fue la locura: besitos fueron, besitos vinieron”, comentó entre risas, antes de explicar que decidió no dar un paso más porque consideraba que la diferencia de edad era importante. Incluso admitió que hoy sus amigas todavía le reprochan no haber aprovechado esa oportunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

Julio Iglesias también despertó la nostalgia de Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Más adelante llegó el turno del imitador de Julio Iglesias, cuya presentación tampoco convenció al jurado.

Elder Dayán Díaz reconoció algunos gestos del concursante, mientras que César Escola consideró que había detalles físicos que podían funcionar. No obstante, Amparo fue mucho más enfática y salió en defensa del cantante español, del que también había hablado en temporadas anteriores.

“No hombre, qué te pasa… ¡Qué te pasa! Pobre Julio, yo que lo tuve cerca… Julio es un divino. Él es un tipo supercaballero y lo defenderé siempre; es un tipazo”, expresó la actriz, dejando claro el cariño y la admiración que aún siente por el intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

Al final, ni el doble de Chayanne ni el de Julio Iglesias consiguieron avanzar a la siguiente fase de ‘Yo me llamo’.

No obstante, ambos protagonizaron uno de los momentos más curiosos del capítulo al hacer que Amparo Grisales reviviera recuerdos de dos de los artistas internacionales con los que ha sido relacionada a lo largo de los años, dejando ver una faceta más personal durante las audiciones del exitoso programa de Caracol Televisión.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.