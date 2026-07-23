El comienzo de ‘Yo me llamo’ 2026 sirve para poner la lupa en una de las más recientes figuras que ingresó al equipo y, en particular, a quién es la pareja sentimental que lo acompaña desde hace tiempo.

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Milena Robayo Meléndez es la esposa de Elder Dayán Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz y nuevo jurado de ‘Yo me llamo’ 2026. Es periodista de profesión y el gran amor de uno de los intérpretes más queridos del vallenato colombiano.

El cantante vallenato nació en Fundación, Magdalena, el 29 de octubre de 1987. Allí conoció a Milena cuando él tenía apenas 15 años y ella 14.

Elder Dayán la vio por primera vez de espaldas, un atardecer en el pueblo. Su figura y su cabellera ondulada lo enamoraron al instante: “La vi de lejos, ni siquiera me la presentaron, pero me encantó”.

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Al principio, la relación no prosperó por la distancia. Elder solo visitaba Fundación en vacaciones. Pero el destino los reunió en la universidad y comenzaron su noviazgo formal.

Milena no cayó fácilmente. Al principio fue esquiva, y Elder tuvo que ganarse su corazón con paciencia y dedicación. Hoy ambos lo recuerdan con humor.

Vivir la fama de Elder tampoco fue sencillo al inicio para Milena, quien confesó sentir celos cuando las seguidoras lo rodeaban. Con el tiempo, eso cambió completamente.

“He logrado entender y sobrellevar las cosas. Antes me ponía celosa, no lo puedo negar, pero ya el hecho de que le pidan una foto o un autógrafo me llena el alma”, declaró Milena en entrevista con El Heraldo.

La pareja contrajo matrimonio el 7 de noviembre de 2015 en Santa Marta, después de años de noviazgo. Antes de casarse, vivieron juntos en Barranquilla, donde construyeron su hogar.

En noviembre de 2025 celebraron 10 años de matrimonio con una emotiva renovación de votos frente al mar en Santa Marta, rodeados de sus seres queridos.

El artista tiene un nuevo compañero en el jurado de ‘Yo me llamo’ 2026 que lo acerca a su lado más paternal.

¿Cuántos hijos tiene Elder Dayán Díaz?

Elder Dayán Díaz tiene cuatro hijos junto a Milena Robayo. Sus tres primeras hijas son Martina, Amelia y una tercera niña. En 2025 anunciaron la llegada de su cuarto hijo, un varón al que llamarán Elder Dayán Jr., continuando la tradición familiar del nombre.

La segunda hija, Amelia, fue toda una sorpresa. “Fue casi que un gol”, confesó Milena. Cuando Martina tenía un año, ella empezó con una “maluquera” que terminó siendo otro embarazo.

Elder Dayán ha demostrado ser, a diferencia de su padre Diomedes, un hombre de familia fiel a una sola mujer. Con más de 20 años juntos, él y Milena son referente de estabilidad en el mundo del vallenato.

¿Quién es Elder Dayán Díaz?

Elder Dayán Díaz es un destacado cantante y compositor colombiano de música vallenata. Nació el 29 de octubre de 1987 en Fundación, departamento del Magdalena.

Es hijo del afamado cantautor Diomedes Díaz y de Rosmery Rodríguez. Su valiosa herencia familiar e identidad musical lo posicionan como un digno representante de la dinastía Díaz.

Inició su trayectoria artística a temprana edad. Se destaca por su potente voz, versatilidad y carisma sobre los escenarios en cada espectáculo en vivo.

A lo largo de su carrera ha trabajado de la mano de talentosos acordeoneros como Rolando Ochoa y Lucas Dangond, impulsando producciones de gran impacto en la industria.

Entre sus producciones discográficas y sencillos más reconocidos en el mercado nacional e internacional destacan canciones de amplia difusión como “Amantes”, “Modo Avión” y “Reina Guajira”.

Elder Dayán continúa realizando giras nacionales e internacionales, manteniendo vigentes las tradiciones del vallenato ante audiencias masivas y desempeñándose como jurado en reconocidos formatos de la televisión nacional.

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