La presencia de Aurelio Cheveroni como nuevo jurado de ‘Yo me llamo’ 2026 sorprendió a propios y extraños, pero sin duda fue muy bien recibida gracias a la dosis de humor que lo caracteriza.

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Lo cierto es que Fernando Rojas, actor que hace la voz del personaje que nació desde el programa infantil ‘Club 10’ y que regresó recientemente a Caracol Televisión, reveló el proceso real para darle vida al lobo ante las cámaras.

El caqueteño compartió un video luego de su participación en la pasada temporada, en donde mostró paso a paso detalles poco visibles desde su llegada hasta los pormenores para estar a punto en esa personificación.

El artista se ha caracterizado por una larga trayectoria en la que, durante más de una década, dejó de lado la interpretación que se convirtió en su gran trampolín en el panorama nacional.

Por eso, el video desde su cuenta personal de Instagram resultó más que revelador. Fernando Rojas, voz de Aurelio Cheveroni, mostró cómo carga con un equipo en el pecho, aunque no es clara la función que cumple.

Uno de los fragmentos del material audiovisual sirvió para observar a Rojas con la interpretación de un instrumento musical de viento, lo que muy probablemente le sirve como preparación para su actuación con el muñeco que se ve ante las cámaras.

Asimismo, queda claro que debe utilizar un gorro para el manejo del Aurelio Cheveroni que se observa en ‘Yo me llamo’ y que interactúa con el resto de jurados del concurso de canto e imitación de Caracol Televisión.

El breve fragmento que abre una mirada tras bambalinas también sirvió como oportunidad para que el bogotano les dejara un mensaje, entonces de despedida, para agradecerles a los integrantes del formato.

“A la distinguida Amparo Grisales, al maestro César Escola, al reconocido artista Rey Ruiz y al estimado Aurelio mi gratitud más sincera por el compromiso, la dedicación y el acompañamiento brindado a lo largo de este significativo proceso. Ustedes no solo ejercieron la labor de jurado con profesionalismo y altura, sino que también se convirtieron en referentes de excelencia, aportando con generosidad su conocimiento y experiencia. Sus juicios equilibrados, su orientación constante y su amor por la música dejaron una huella invaluable en el desarrollo de cada participante”, indicó.

El remate de la reflexión de Rosas después de su presencia como Aurelio Cheveroni en ‘Yo me llamo’ 2025 dejó en evidencia el cariño alrededor del proyecto.

“Este logro no habría sido posible sin su presencia, guía e inspiración. Gracias por haber creído, exigido y cultivado el talento con tanto rigor y entrega”, concluyó.

Esta apenas es una muestra de una carrera que está marcada por un significativo paso por múltiples escenarios y hasta canales de televisión en Colombia.

¿Quién es Fernando Rojas, la voz de Aurelio Cheveroni?

Fernando Rojas Vargas es un actor, titiritero, locutor y escritor colombiano nacido en el Caquetá. Es el hombre detrás de Aurelio Cheveroni, el lobo rojo más querido de la televisión colombiana.

Rojas dedicó meses a observar los movimientos, hábitos y gestos de los lobos reales antes de darle vida al personaje por primera vez en 1998.

Aurelio Cheveroni nació junto al lanzamiento del programa infantil Club 10 de Caracol Televisión, donde Fernando ejerció como voz y manipulador del títere durante 12 años consecutivos.

Antes de Club 10, Rojas participó en ‘La Brújula Mágica’, programa cultural infantil emitido entre 1993 y 1997, donde interpretó al recordado Diablito Arnold, personaje que también marcó a la generación de los noventa.

Fernando Rojas también trabajó en teatro y llegó a actuar junto al actor español Antonio Banderas, lo que refleja su alcance más allá de la televisión colombiana.

Tras el fin de ‘Club 10’, fundó su propia productora artística enfocada en contenido para niños y adolescentes. También creó una escuela de payasos y clown donde forma a nuevas generaciones de artistas.

Publicó el libro Los hijos de Belcebú, una historia de pánico ambientada en el departamento del Caquetá, donde nació.

Sobre el reto físico de interpretar a Aurelio, Rojas explicó: “El títere es muy pesado, me obliga a tener la muñeca con una fuerza para que él pueda expresar bien lo que dice”.

Después de años de ausencia en televisión, Aurelio Cheveroni regresó a Caracol como jurado en Yo Me Llamo Mini. Fernando retomó el personaje con más de 27 años de relación con él.

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