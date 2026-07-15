En medio de situaciones sorpresivas que se han hecho virales, una de las producciones más reconocidas en la televisión colombiana quedó en la mira por un hecho que la salpica con fuerza.

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Las hijas de Fernando Gaitán revelaron que interpusieron una demanda a RCN Televisión S.A. y Radio Cadena Nacional S.A.S. por ‘Yo soy Betty, la fea’, telenovela que le ha dado la vuelta al mundo como una de las más exitosas de la historia.

“Nosotras en ese momento no teníamos información precisa sobre el tema de los derechos de autor de ‘Yo soy Betty, la fea’. De hecho, mi papá murió y él nunca se enteró de cuáles eran exactamente sus derechos”, indicó Ana María Gaitán en conversación con Paula Bolívar en Brava News.

El argumento que planteó en esa charla es que el contrato de 1995 nunca autorizó el ‘streaming’, que ahora tiene a esa obra en espacios como Amazon Prime, entre otros.

“RCN jamás nos llamó, nunca. Mi papá se murió y adiós”, afirmó Ana María, que junto con su hermana Luisa Gaitán presentó la demanda que ya fue aceptada por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA).

Incluso, Ana María Gaitán cuestionó los cambios que se hicieron en la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’, novela que originalmente escribió su padre y que se presentó en Canal RCN.

La demanda formal es por presuntos derechos patrimoniales de autor no reconocidos, derivados de la explotación de varias de sus obras más emblemáticas en plataformas digitales, según indicó el mencionado medio.

Carolina Polanco García es la abogada que representa a las hermanas Gaitán y el proceso está radicado bajo el número 1-2025-36052, donde están 9 textos escritos por Gaitán: ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Ecomoda’, ‘María de los guardias’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Carolina Barrantes’, ‘Que no muera el amor’”, ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Todos los novios de Laura’ y ‘Laura por favor’.

La célebre telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ se emitió por primera vez el 25 de octubre de 1999, marcando un hito imborrable en la televisión.

Esta producción de RCN Televisión, creada por Fernando Gaitán, cautivó a millones de espectadores y culminó su transmisión original el 8 de mayo de 2001 tras emitir 335 capítulos.

En 2010, el prestigioso Libro Guinness de los récords consagró oficialmente a esta obra de arte como la telenovela más exitosa de toda la historia de la televisión mundial.

La carismática Beatriz Pinzón Solano ha aparecido nuevamente en la pantalla mediante producciones oficiales que expandieron con éxito este universo narrativo de manera directa ante el público.

La primera secuela directa fue la serie ‘Ecomoda’ en 2001, seguida por la versión animada ‘Betty Toons’ en 2002, adaptaciones que mantuvieron vivo el interés de la audiencia original.

El regreso triunfal ocurrió con ‘Betty, la fea: la historia continúa’, producción de ‘streaming’ lanzada con enorme éxito internacional durante el mes de julio de 2024.

Esta reciente propuesta renovó temporadas gracias a que batió récords de audiencia históricos en la plataforma digital, demostrando que el fanatismo de sus seguidores sigue completamente intacto.

Además, la historia registra más de veinte adaptaciones extranjeras de gran éxito, destacando reconocidas versiones locales producidas en naciones como Estados Unidos, Alemania, México, India y España.

Este inolvidable personaje perdura en la memoria colectiva del entretenimiento hispano, consolidando una fórmula perfecta de comedia romántica que sigue sumando millones de reproducciones digitales globales.

El célebre guionista y productor colombiano Fernando Gaitán, creador de otros grandes éxitos televisivos como ‘Café con aroma de mujer’, falleció el 29 de enero de 2019 en Bogotá, Colombia, a los 58 años de edad.

Su deceso se produjo a causa de un infarto agudo de miocardio en la Clínica El Country. Su partida dejó un vacío inmenso en la televisión hispana, pero su legado sigue más vivo que nunca a través de sus memorables historias.

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