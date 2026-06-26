Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Caracol Televisión confirmó quién será la nueva anfitriona del Desafío, uno de los ‘realities’ más exitosos de la televisión colombiana. Se trata de Sofía Osio Luna, exreina de belleza y comunicadora barranquillera, quien acompañará a Andrea Serna en la próxima temporada del programa, reemplazando a María Fernanda Aristizábal, quien desempeñó ese rol en la edición anterior.

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El anuncio fue hecho por Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, durante la presentación de los nuevos formatos del canal.

La noticia despejó las dudas de algunos televidentes sobre el futuro de Andrea Serna, quien continuará siendo la conductora principal del ‘reality’, mientras Osio asumirá el papel de anfitriona de los participantes durante las pruebas, premios y momentos de convivencia.

¿Quién es Sofía Osio Luna?

Sofía Osio, de 26 años, nació en Barranquilla y fue elegida Señorita Colombia 2022. Posteriormente representó al país en Miss International 2023, donde obtuvo el segundo lugar. Además de su trayectoria en los concursos de belleza, es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda, carrera que estudió en Barcelona.

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Tras conocerse la noticia, la nueva integrante del programa expresó su emoción por asumir este reto.

“Solté algunas lágrimas de felicidad porque voy a estar al lado de una mujer espectacular, que es Andrea Serna, y eso siempre ha sido un sueño para mí. Desde ya me pongo en modo ‘Desafío’ y voy a repetirme las temporadas para analizar el trabajo de todas las presentadoras”, afirmó en declaraciones recogidas por medios nacionales.

Antes de su debut en el Desafío, los televidentes podrán verla en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, donde hará pareja con el humorista Juan Pablo Martínez, conocido como “JP”.

Su llegada mantiene la tradición del reality de incorporar como anfitrionas a exreinas de belleza, una responsabilidad que en años anteriores asumieron Daniella Álvarez, Gabriela Tafur y María Fernanda Aristizábal.

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