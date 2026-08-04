Así como hay fuertes movimientos con los participantes en ‘Yo me llamo’ 2026, otro de los ‘realities’ de la televisión colombiana tuvo un momento caliente que no pasó desapercibido.

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La protagonista de la escena fue la actriz Lina Tejeiro en ‘Masterchef’, donde ha dejado en evidencia su personalidad sin tapujos en medio de la competencia entre celebridades.

De hecho, ya ha sido criticada por algunas personas en redes sociales por su cuestionamiento en contra del comediante Iván Marín, que ha sido salvado con frecuencia a pesar de su mal rendimiento.

Ahora, el blanco de la polémica fue una discusión con el chef Nicolás de Zubiría, al momento de la presentación de un platillo junto al humorista ‘Tavo’ Bernate en el atril.

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La metense no se contuvo para plantarse de entrada por su platillo de aborrajados, al tiempo que se mostró a la defensiva por la exigencia en la calificación por parte del jurado.

“Como no le gusta nada”, afirmó Tejeiro, lo que de inmediato provocó la reacción del experto, que le hizo un gesto con el rostro ante ese momento de tensión en una inesperada pelea.

La situación no mejoró debido a los señalamientos por parte del resto de jurados en contra de la preparación, aunque la concursante no respondió mucho más a pesar de su evidente molestia.

Este es el video de la discusión:

Si bien esta no es la primera vez que alguno de los participantes le pelea a uno de los jurados de ‘Masterchef’, la realidad es que Tejeiro es una de las figuras que pocas veces ha estado bajo este tipo de controversias.

Incluso, el tema fue blanco de las publicaciones por parte de la cuenta de Instagram de Canal RCN, que remarcó ese instante en el que la concursante expresó su indisposición frente a cámaras.

Lo cierto es que afuera tampoco es que haya parado la rebeldía por parte de la metense, que sacó a relucir su faceta más retadora al ponerle picante con un comentario en ese mismo espacio.

“Un ‘reality’ sin candela sería un tutorial de cocina”, aseguró Tejeiro desde su cuenta personal de Instagram, lo que le llevó a más de 18.000 reacciones positivas ante el comentario.

Como si fuera poco, otras celebridades como Nicolás Arrieta y la actriz Laura de León aplaudieron la respuesta por parte de la mujer que también sobresale actualmente como creadora de contenido. Esta es la imagen del mensaje:

Vale la pena recordar que Lina Tejeiro reveló recientemente su embarazo, situación que se convirtió en una de las grandes sorpresas para sus seguidores y que abrió campo a varias dudas.

Lo cierto es que esta no parece que vaya a ser por ahora la última polémica de la actriz, que ya dejó en claro que tiene la intención de mostrarse con su personalidad tajante sin tapujos.

¿Quién es el papá del bebé de Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro no ha revelado la identidad del padre de su hijo, a pesar de las múltiples especulaciones que han surgido con nombres de diferentes figuras públicas cerca en su vida.

Portales de entretenimiento y farándula han publicado versiones sobre la identidad del supuesto padre, pero la actriz no ha dado un anuncio directo ni ha mencionado su nombre en sus redes.

Lo único certero que se tiene presente es que Lina Tejeiro indicó que será madre soltera, con lo que le cierra la puerta a cualquier tipo de relación parental con un hombre.

Entre las personas que se han mencionado está el empresario Daniel Gómez como posible padre del bebé. Según esas especulaciones, se trataría de un empresario colombiano vinculado a la industria musical y con bajo perfil mediático.

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