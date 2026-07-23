Mientras que un exparticipante de ‘Masterchef’ tuvo un grave accidente, los de la temporada de 2026 empiezan a calentar los motores con los primeros capítulos que salen al aire.

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Lo cierto es que una consulta con los concursantes actuales puso sobre la mesa un tema que suele ser el de mayor conversación entre los seguidores en las redes sociales y es el de quién pinta para ser villano del ‘reality’.

En ediciones pasadas, hubo celebridades que fueron duramente señaladas por los seguidores debido a sus comentarios, comportamientos y demás situaciones durante el formato.

Por esa razón, la respuesta de dos de los artistas consultados, Emanuel Restrepo y Jimmy Vásquez, dejó en evidencia que una famosa estaría bajo la lupa debido a ese particular tema.

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“Yo creo que ‘Pautips’ tiene energía de villanos”, afirmó en conversación con ‘La Mega’ Restrepo, recordado por su papel como antagonista en la producción de ‘Rigo’, también en el Canal RCN

‘Pautips’, que tuvo un accidente en ‘Masterchef’, salió al paso para justificar esos señalamientos de sus compañeros de concurso para aclarar que la imagen que muestra en redes es distinta a la de mujer disciplinada, exigente y competitiva.

“Van a ver esa faceta mía”, advirtió sin desmarcarse de la idea de que sea reconocida como villana del programa de culinaria entre celebridades de Canal RCN.

Este es el video de estas entrevistas:

¿Quién es ‘Pautips’?

Paula Galindo, conocida públicamente como ‘Pautips’, es una de las pioneras colombianas en el ámbito de la creación de contenido digital y la industria de la belleza en Internet.

Nacida en Bogotá el 18 de noviembre de 1994, comenzó su trayectoria en YouTube en 2012 compartiendo tutoriales de maquillaje, consejos de cuidado personal y recomendaciones de estilo de vida.

Su propuesta cercana y directa atrapó a millones de seguidores jóvenes en Latinoamérica, convirtiéndola rápidamente en un referente del entretenimiento digital en la región hispanohablante.

A lo largo de su carrera, diversificó sus temas de interés publicando libros sobre autoestima y hábitos saludables, además de lanzar su propia línea de productos cosméticos.

Paralelamente a su éxito profesional, Galindo abordó públicamente batallas personales relacionadas con trastornos de la conducta alimentaria y la salud mental, generando amplia conversación en redes sociales.

En la actualidad, Pautips mantiene una sólida presencia en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, compartiendo contenidos sobre viajes, bienestar personal, moda y tutoriales estéticos.

Su impacto trasciende las plataformas virtuales, consolidándola como una empresaria destacada dentro de la economía de creadores de contenido y el marketing de ‘influencers’ en español.

¿Qué celebridades están en ‘Masterchef’ 2026?

La octava temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en 2026 reúne a 24 destacadas personalidades del entretenimiento, la actuación, el deporte, el periodismo y la creación de contenido digital.

El reconocido ‘reality’ del Canal RCN presenta a famosas actrices de gran trayectoria en la televisión como Lina Tejeiro, Verónica Orozco, Angélica Blandón, Mariana Mozo y Martha Restrepo.

Asimismo, los reconocidos actores Emmanuel Restrepo, Luciano D’Alessandro y Sebastián Vega aceptaron el exigente desafío culinario para competir activamente en cada una de las pruebas gastronómicas individuales.

El humor y la comedia tienen una representación destacada en las cocinas con la participación de figuras reconocidas como Luisa Vergara, Tavo Bernate, Virginia Lizcano y el comediante Iván Marín.

Los creadores de contenido digital ‘Pautips’ y Sebastián Villalobos aportan una amplia audiencia joven a la competencia, buscando demostrar sus habilidades técnicas frente a las estufas.

El grupo de competidores incluye además al tenista profesional Robert Farah, a la reconocida empresaria Milena López y a la destacada periodista de televisión Diana Mina.

La querida conductora Claudia Bahamón lidera la presentación del programa, acompañando a los concursantes durante los retos de campo, pruebas por equipos y las tensionantes jornadas de eliminación.

El estricto jurado evaluador supervisa minuciosamente las preparaciones, contando con los reconocidos chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la distinguida chef internacional Belén Alonso en el plató.

Cada entrega de esta temporada ofrece exigentes desafíos culinarios donde las celebridades deben trabajar bajo presión constante, combinando técnicas gastronómicas tradicionales e innovadoras en el formato televisivo.

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