El reconocido presentador, locutor y músico colombiano Diego Sáenz compartió en las últimas horas los detalles del serio accidente que sufrió mientras practicaba paracaidismo.

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A través de un video publicado en su canal de YouTube, Sáenz relató con crudeza y vulnerabilidad cómo un aterrizaje fallido cambió drásticamente su experiencia en uno de sus deportes favoritos, resultando en una fractura expuesta de tibia, peroné y tobillo.

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En las imágenes, donde compartió el momento exacto del impacto, se ve plenamente cómo fue la caída. El video captó el duro impacto contra el suelo, donde el presentador puso los pies de manera incorrecta, lo que derivó en la lesión grave. Sáenz no ocultó los detalles y buscó, con su testimonio, no solo informar a sus seguidores sino también reflexionar sobre los riesgos de este deporte de adrenalina.

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“Durante un salto de paracaidismo sufrí un accidente durante el aterrizaje. Era mi primer salto con mi propio equipo, y la verdad era un salto que había esperado con muchísima emoción. Tenía ganas de vivir una nueva etapa en este deporte que amo”, explicó Sáenz, conocido por su trayectoria en medios como Caracol, Radioactiva, Los 40 y más.

Acá, el video que mostró el momento del accidente (minuto 1:13):

El también baterista y miembro de bandas como Los Revéz describió el salto como algo muy esperado. No obstante, admitió que cometió una cadena de errores durante la fase crítica del aterrizaje.

“Las cosas no salieron como yo esperaba. Cometí una cadena de errores durante el aterrizaje que me llevaron a esto […]. Esto fue un error que me llevó a tener una fractura expuesta de tibia, peroné y tobillo”, confesó textualmente.

El impacto emocional es evidente en sus palabras: “Viví uno de los momentos más difíciles de toda mi existencia”. Sáenz pasó en cuestión de segundos de la euforia de volar a enfrentar una realidad dolorosa.

“En cuestión de segundos pasé de estar disfrutando una nueva etapa de mi vida, de estar gozando de la sensación de volar y hacerlo cada vez mejor, a enfrentar una situación que jamás imaginé vivir”, añadió.

Tras el incidente, Sáenz fue auxiliado y trasladado a un centro médico, donde recibió atención especializada. Aunque la fractura expuesta representa una lesión compleja que requiere tiempo de recuperación, cirugías y rehabilitación, el presentador se mostró positivo de que pronto podrá volver a practicar el deporte que ama.

Su pasión por el paracaidismo no era un secreto; en sus redes había compartido previamente su entusiasmo por este deporte, invitando incluso a seguidores a saltar juntos.

“Hay Diego pa’ rato”, ha reiterado como mensaje de fuerza a su audiencia, demostrando el espíritu resiliente que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria en el entretenimiento colombiano.

Aunque la recuperación demandará semanas o meses, Sáenz parece enfocado en volver con más fuerza. Sus seguidores le han dejado mensajes de apoyo, destacando no solo su talento como presentador y músico, sino su autenticidad al exponer momentos vulnerables.

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