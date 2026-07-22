Las imágenes de una entrevista concedida por Robbie Williams después de la final del Mundial 2026 desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraron que el cantante había consumido cocaína frente a las cámaras. Ante la polémica, el artista británico decidió responder y aclarar lo que realmente ocurrió.

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El momento que dio pie a las especulaciones ocurrió durante una conversación con la cadena alemana MagentaTV, cuando un pequeño objeto blanco cayó sobre el micrófono mientras Williams hablaba. El video se viralizó rápidamente y dio origen a todo tipo de teorías sobre su contenido.

Por esa razón, con un video publicado en Instagram, el intérprete de ‘Angels’ desmintió los rumores y optó por tomarse el episodio con humor. “Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono. Fue una falta de profesionalismo”, comentó antes de mostrar que llevaba varias mentas en la boca y explicar que una de ellas fue la que cayó durante la entrevista.

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El cantante incluso acompañó la publicación con el mensaje “Just woke up and feeling… Mint“, un juego de palabras en inglés relacionado con el caramelo de menta. La respuesta provocó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la forma en que enfrentó la controversia.

“La gente se preocupó por mí, pero no pasa nada porque tengo más”, dijo el artista en tono sarcástico al finalizar la grabación, al tiempo que abrió su boca para mostrar que consumía dos caramelos de menta.

⚠️ ¿QUÉ SE LE CAYÓ A ROBBIE WILLIAMS? 😱 ➖ El domingo, durante una entrevista, a ROBBIE WILLIAMS se le cayó algo blanco sobre el micrófono 😳😳😳 El artista ha bromeado con que era una pastilla de menta: “La gente se preocupó por mí, pero no pasa nada porque tengo más” pic.twitter.com/1ciAXrUGPA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 21, 2026

¿Robbie Williams tuvo problema de consumo de drogas?

La polémica cobró mayor repercusión porque Robbie Williams habló en varias ocasiones sobre sus problemas con las adicciones durante el pasado y su proceso de recuperación.

Sin embargo, el artista ha dejado claro que lleva más de dos décadas rehabilitado y, sobre el citado episodio, con la grabación buscó poner fin a las especulaciones que circularon después de su participación en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

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