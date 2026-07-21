El reconocido humorista Hugo Neimer González Lucumí, más conocido como ‘Lucumí’ e integrante del elenco de Sábados Felices, vivió momentos de angustia junto a su familia tras ser víctima de un atraco masivo mientras almorzaba en un restaurante de Tuluá, Valle del Cauca.

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Aunque ninguna de las personas que se encontraba en el establecimiento resultó lesionada, el caso volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones por la inseguridad que enfrentan los habitantes y visitantes de varios municipios del departamento.

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De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió cuando González compartía con sus familiares en el establecimiento comercial. En ese momento, varios hombres armados ingresaron al lugar e intimidaron a los clientes para despojarlos de sus pertenencias.

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Según la información conocida, uno de los asaltantes le arrebató de manera violenta una cadena de oro al humorista, mientras sus cómplices robaban objetos de valor a los demás comensales.

Tras el atraco, el artista y su familia abandonaron el restaurante sin sufrir heridas ni afectaciones físicas. Posteriormente, el propio ‘Lucumí’ confirmó a medios locales que tanto él como sus allegados se encuentran en buen estado de salud y agradeció que el hecho no hubiera dejado personas lesionadas.

El caso del humorista se suma a otros hechos recientes de delincuencia registrados en el Valle del Cauca. Uno de ellos ocurrió el pasado 20 de junio, cuando DJ Duty, reconocido por presentarse en la tradicional Calle del Sabor, en el centro de Cali, denunció haber sido víctima de un violento atraco.

Según relató el artista, después de terminar su presentación se dirigía hacia su vivienda junto a su esposa cuando fueron interceptados por varios hombres que se movilizaban en motocicletas en el barrio San Antonio.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes los obligaron a caer al suelo, los agredieron físicamente y les robaron sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular y sus herramientas de trabajo, como un computador, una controladora para DJ y audífonos.

DJ Duty estimó que las pérdidas económicas oscilaron entre los seis y siete millones de pesos y aseguró que el asalto quedó registrado en un video.

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Tras ese episodio, el DJ manifestó su preocupación por la inseguridad que, según afirmó, afecta con frecuencia a quienes trabajan durante la noche en Cali. Además, hizo un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en horarios nocturnos y mejorar la capacidad de respuesta frente a este tipo de delitos.

Mientras tanto, el reciente atraco del que fue víctima Hugo Neimer González vuelve a evidenciar los desafíos que enfrentan las autoridades para contener los hechos de inseguridad en distintas zonas del Valle del Cauca.

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