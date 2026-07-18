Por: Diario del Huila

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Un joven de 24 años murió luego de resultar herido con arma de fuego durante un presunto intento de robo registrado en Pitalito, Huila.

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La víctima fue identificada como Saúl Edilson Ramos Bravo, quien se movilizaba junto a su cuñado por la diagonal 3 Sur con carrera 1A, en el barrio León XIII, cuando, según la información preliminar, fueron interceptados por tres hombres armados.

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De acuerdo con las primeras versiones, los sujetos habrían intentado despojarlos de una motocicleta. En medio del hecho, Ramos Bravo recibió varios impactos de bala.

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El joven fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, donde falleció pese a la atención médica recibida.

Según la información conocida, la motocicleta había sido ganada recientemente por la víctima en una rifa realizada en el corregimiento de San Adolfo.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar si el hecho estuvo relacionado con un intento de hurto.

El caso generó reacciones entre habitantes de Pitalito y conocidos de la víctima, mientras avanzan las labores investigativas para esclarecer el homicidio.

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