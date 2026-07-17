Gustavo Petro vive sus últimos días en el poder en Colombia y, bajo esa línea, se hacen los balances en cuanto a la gobernabilidad y la estabilidad se tuvo en su gabinete y en las decisiones tomadas para cumplir con lo prometido en campaña, en 2022.

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Sobre el gabinete, la revista Cambio destaca este viernes que la única integrante del mismo que se mantuvo durante todo el periodo presidencial fue la directora del Dane, Piedad Urdinola.

Según ese medio, fue la única funcionaria que, aunque fue poco mediática durante los cuatro años, aportó para que el presidente Petro mostrara logros en su gestión, puntualmente en lo que a estadística se refiere.

Según destaca, a su cargo tuvo cerca de 1.300 funcionarios no solo dedicados al tema estadístico, sino también profesionales en ingeniería, economistas, comunicadores, físicos y filósofos.

La estabilidad que el presidente Petro le entregó a la directora del Dane va en línea con los indicadores, varios de ellos positivos, que reportó esa entidad a los colombianos durante el cuatrenio.

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Por ejemplo, al consolidar el balance de su gestión, las cifras oficiales muestran que el país logró avances estructurales significativos en materia social y de estabilización macroeconómica, superando varios de los choques heredados de la pospandemia, según el Dane.

Este fue el mensaje de Piedad Urdinola al informar sobre su salida próximamente del cargo:

Después de cuatro años al frente del @DANE_Colombia, B. Piedad Urdinola (@Purdinola) cierra una etapa de servicio público y vuelve a la academia, donde retomará sus actividades como profesora de la Universidad Nacional de Colombia. En este video comparte un mensaje de… pic.twitter.com/dfc9g4POxz — DANE Colombia (@DANE_Colombia) July 17, 2026

Dane y los resultados que reportó durante el gobierno de Petro en Colombia

La política económica de la administración enfocó sus mayores esfuerzos en el gasto social, la redistribución y el control de los precios básicos. A continuación, un análisis de los tres frentes donde los reportes del Dane evidencian las mejoras más notables del periodo en el que Petro mantuvo a Piedad Urdinola en el cargo:

La pobreza multidimensional baja del 10%

Según el Dane, el logro más contundente y con mayor respaldo estadístico de esta administración se dio en las condiciones de vida de la población más vulnerable.

La cifra: Según el reporte oficial del Dane publicado en abril de 2026, la incidencia de la pobreza multidimensional en Colombia cayó al 9,9%.

El avance: Esto representó una reducción de 1,6 puntos porcentuales frente al 11,5% registrado el año anterior. Es la primera vez en la historia estadística del país que este indicador rompe la barrera del doble dígito, impulsado principalmente por mejoras en las dimensiones de condiciones de la niñez, juventud y acceso a servicios públicos básicos, consolidando una tendencia sostenida de disminución de privaciones en los hogares colombianos, según el Dane que dirige Urdinola.

Mercado laboral: baja el desempleo, pero sube la informalidad

A pesar de los temores iniciales del sector empresarial frente a las propuestas de reforma laboral, el mercado de trabajo demostró una resiliencia notable, apalancada en gran medida por el dinamismo de sectores como el turismo, el agro y los servicios.

La cifra: Para el arranque de 2026, el Dane reportó una tasa de desocupación nacional del 10,9%, mostrando una mejoría frente al 11,6% que registraba el país en el mismo periodo del año anterior.

Control de la inflación

El principal dolor de cabeza que enfrentó el Gobierno al asumir el poder en 2022 fue una inflación desbocada que rozó el 13,3% a inicios de 2023, devorando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. La política de subsidios focalizados y la progresiva estabilización de las cadenas logísticas dieron frutos.

La cifra: Al cierre de junio de 2026, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en un 6,14%, según el mismo Dane.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.