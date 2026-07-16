El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá un nuevo presidente para las últimas semanas del actual periodo de sus magistrados. Cristian Quiroz anunció su renuncia a la presidencia del organismo, una vez concluyeron los escrutinios nacionales y la entrega de credenciales a los congresistas y al presidente electo, dando por terminada una de las etapas más importantes del calendario electoral.

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En diálogo con Caracol Radio, Quiroz explicó que su decisión obedeció al desgaste que dejó el proceso electoral y a la cercanía del relevo institucional. “Ya terminé todo el escrutinio y estoy muy cansado. Y ya solo quedan tres semanas de esta magistratura”, afirmó el magistrado al confirmar su salida de la presidencia del CNE. Cabe resaltar que el magistrado fue el encargado de ratificar la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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Luego de la renuncia, el liberal Benjamín Ortiz asumió la presidencia del Consejo Nacional Electoral y estará al frente de la entidad hasta finales de agosto, cuando se posesionen los nuevos magistrados que serán elegidos por el Congreso que iniciará funciones el próximo 20 de julio.

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En medio de este cambio, el CNE también conoció una ponencia que favorecería al partido MIRA en la disputa por la última curul de Cundinamarca para la Cámara de Representantes. La propuesta plantea entregar ese escaño a Diana Maritza Álvarez y será sometida a votación antes de la instalación del nuevo Congreso.

Por otra parte, la Sala Plena también tenía previsto estudiar la creación del partido Defensores de la Patria. Sin embargo, esa decisión no alcanzó a ser discutida durante la jornada, debido a que la ponencia entró en rotación, por lo que el tema quedó pendiente para una próxima sesión del organismo electoral.

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