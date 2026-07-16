Iván Cepeda se presentó en Mañanas Blu en una entrevista marcada por la insistencia periodística de Camila Zuluaga. El senador electo ratificó su posición de no reconocer la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, cuando la conversación se trasladó de la retórica política a la ejecución práctica de sus anuncios, el congresista optó por respuestas vagas que dejaron sin claridad a la opinión pública sobre el futuro del ejercicio de control político.

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Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando la periodista solicitó ejemplos concretos sobre la desobediencia civil que Cepeda ha prometido liderar. Ante la pregunta directa sobre cómo operará esta figura frente a medidas gubernamentales, el senador eludió dar detalles específicos. Su respuesta, lejos de calmar la incertidumbre, se limitó a señalar que iría definiendo las acciones paso a paso, sin una hoja de ruta clara.

Esta falta de concreción se repitió cuando se le cuestionó sobre si no sería preferible canalizar la oposición exclusivamente por los canales institucionales. Cepeda insistió en que la desobediencia es complementaria, pero no explicó los límites de dicha actuación, manteniendo un manto de ambigüedad sobre qué considerará una razón suficiente para dejar de cooperar con el Estado. Este silencio sobre los mecanismos específicos alimenta el temor de sectores sociales sobre posibles bloqueos institucionales y el impacto que esta postura de no cooperación puede tener en la gobernabilidad del país.

El debate sobre la legitimidad fue otro punto de fricción donde las respuestas del senador resultaron escuetas. Ante la confrontación de Zuluaga sobre el peligro que implica para la democracia cuestionar la institucionalidad que lo acredita a él mismo como senador, Cepeda se refugió en la distinción entre el resultado electoral y la legitimidad política. No obstante, no logró disipar la preocupación sobre cómo una bancada que desconoce al mandatario puede ejercer una oposición dentro de los marcos democráticos.

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Finalmente, cuando se le inquirió sobre la fragmentación interna del Pacto Histórico y la conformación de su bancada, el senador electo prefirió mantener un perfil bajo. Calificó las divisiones internas como meras opiniones respetables y evitó dar luces sobre el tamaño o la cohesión de sus fuerzas legislativas, escudándose en que aún están en procesos de diálogo. En conclusión, la entrevista dejó un saldo de preguntas sin respuesta real. Mientras el discurso incendiario contra el gobierno entrante se mantiene intacto, la operatividad de la oposición sigue siendo una incógnita.

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