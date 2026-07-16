Mientras Colombia discute una nueva etapa para la descentralización y las regiones reclaman mayor autonomía para decidir su futuro, la Universidad Externado de Colombia reunió a algunas de las voces más autorizadas de América Latina y del país para analizar uno de los desafíos institucionales que marcan hoy la agenda nacional: el fortalecimiento de los gobiernos territoriales.

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El seminario “Desafíos de la descentralización para el desarrollo regional”, organizado por la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI), congregó a exministros, exgobernadores, altos directivos del Estado, representantes del municipalismo colombiano y expertos en políticas públicas para reflexionar sobre los retos políticos, fiscales e institucionales que enfrenta Colombia para avanzar hacia una descentralización efectiva, capaz de fortalecer las capacidades de departamentos y municipios y promover un desarrollo más equilibrado desde los territorios.

La apertura estuvo a cargo del decano de FIGRI, Héctor Gonzalo Ordóñez Matamoros, quien destacó el compromiso de la Universidad Externado con la construcción de espacios académicos para debatir los grandes desafíos nacionales y expresó un reconocimiento especial a la doctora Paola Montilla, la profesora Lina María Sánchez, al profesor Carlos Augusto Giraldo y a Viviana Berberena Nisimblat, responsables de la concepción, estructuración y organización académica del encuentro.

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Bajo la metodología GobLabs, este equipo lideró el diseño de un escenario de diálogo que articuló la investigación universitaria con la experiencia de quienes han tenido responsabilidades directas en la formulación e implementación de políticas públicas territoriales.

La presentación y liderazgo del evento estuvo a cargo de la doctora Paola Montilla Niño, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de FIGRI, politóloga, doctora en Ciencia Política y reconocida investigadora en democracia, gobernanza y políticas públicas, quien hace parte de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales área desde donde la Universidad ha consolidado una línea de trabajo orientada a conectar la academia con la toma de decisiones públicas mediante laboratorios de gobierno (GobLab) y proyectos de consultoría formativa (Capstone).

Junto a ella estuvo la profesora Lina María Sánchez, quien además se desempeña como directora de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la Gobernación de Cundinamarca, quien ha aportado desde la organización de encuentros como este su amplia experiencia en procesos de planeación territorial, formulación de planes de desarrollo y fortalecimiento institucional, contribuyendo a la consolidación de espacios académicos especialmente pertinentes para los desafíos que enfrenta el país en materia de desarrollo territorial y gobernanza.

El equipo organizador también contó con el liderazgo de Carlos Augusto Giraldo, profesor de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y exalcalde de Jericó, cuya experiencia en gestión territorial enriqueció la construcción del encuentro. A ellos se sumó Viviana Berberena Nisimblat, abogada, filósofa y magíster en Administración Pública, con una destacada trayectoria en descentralización, gestión territorial y fortalecimiento institucional, quien además tuvo a su cargo la moderación del conversatorio central de la jornada, facilitando el diálogo entre los panelistas y la articulación de las distintas perspectivas expuestas durante el encuentro.

¿Qué desafíos enfrenta la descentralización en Colombia?

Como panelistas participaron Esteban Valenzuela Van Treek, exministro de Agricultura de Chile y uno de los principales impulsores de la descentralización en ese país; Luis Enrique Dussán, exgobernador del Huila e integrante de la Misión de Descentralización de Colombia; y Juan Carlos Zambrano, exdirector de la Agencia de Renovación del Territorio, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre los desafíos políticos, fiscales e institucionales que enfrentan los procesos de descentralización en América Latina.

Desde la experiencia chilena, Valenzuela explicó que la elección popular de gobernadores constituye un avance importante, pero advirtió que la descentralización solo será plena cuando los territorios cuenten con autonomía real para gobernar, administrar recursos y ejercer competencias sin estructuras excesivamente centralizadas. Su intervención puso de relieve la necesidad de fortalecer la gobernanza regional, consolidar capacidades institucionales y reconocer las particularidades de cada territorio como condición para impulsar un desarrollo más equilibrado.

Luis Enrique Dussán centró su exposición en uno de los principales problemas que enfrenta Colombia: la transferencia permanente de responsabilidades a departamentos y municipios sin una asignación equivalente de recursos. También cuestionó el modelo de planeación territorial vigente, advirtió sobre las dificultades que genera la desarticulación entre la planeación nacional y la territorial y defendió la necesidad de avanzar hacia un verdadero ordenamiento territorial que reconozca las potencialidades propias de cada región.

Por su parte, Juan Carlos Zambrano sostuvo que la descentralización requiere mucho más que reformas normativas. Enfatizó la importancia de fortalecer el talento humano, recuperar la confianza entre los distintos niveles de gobierno, planificar de manera articulada el corto, mediano y largo plazo y promover una visión territorial que supere los enfoques sectoriales. Asimismo, insistió en que las comunidades deben dejar de ser únicamente veedoras del Estado para convertirse también en corresponsables de la construcción del desarrollo.

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El segundo momento de la jornada estuvo dedicado a un conversatorio moderado por Viviana Berberena, quien condujo un diálogo que permitió conectar las distintas experiencias de los panelistas y llevar la discusión hacia los desafíos concretos que enfrenta Colombia para materializar una descentralización efectiva. Su moderación propició un intercambio dinámico sobre liderazgo territorial, articulación institucional y fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales.

A este espacio se sumó Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, cuya participación representó una de las voces de mayor autoridad de la jornada al llevar al debate la perspectiva de los alcaldes colombianos. Con más de tres décadas al frente de la Federación, Toro es uno de los principales referentes nacionales en materia de municipalismo y fortalecimiento de la autonomía territorial. Durante su intervención destacó la necesidad de que cualquier proceso de descentralización se construya escuchando a los gobiernos locales y garantizando que las nuevas responsabilidades lleguen acompañadas de recursos, capacidades institucionales y mecanismos efectivos de coordinación entre la Nación, los departamentos y los municipios.

Más allá de las diferencias de enfoque, el encuentro dejó un consenso claro: la descentralización no puede entenderse únicamente como una redistribución de competencias. Requiere fortalecer las instituciones territoriales, garantizar recursos suficientes, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y construir relaciones de confianza que permitan a departamentos y municipios convertirse en verdaderos protagonistas del desarrollo.

La discusión adquiere especial relevancia en la coyuntura que vive Colombia. Mientras gobernadores y alcaldes reclaman mayores niveles de autonomía y una distribución más equitativa de competencias y recursos, el nuevo Gobierno ha manifestado su intención de fortalecer la relación con los territorios e inició un proceso de empalmes regionales con mandatarios locales, reabriendo un debate que durante años ha ocupado un lugar central en la agenda de las entidades territoriales.

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Con este encuentro, la Universidad Externado de Colombia reafirmó su papel como escenario para la construcción de conocimiento y propuestas sobre los grandes desafíos nacionales. Al reunir la experiencia internacional, el conocimiento académico y la visión de quienes han liderado gobiernos, entidades públicas y organizaciones territoriales, la Universidad contribuyó a enriquecer un debate que será determinante para el futuro institucional del país y para la consolidación de un modelo de desarrollo con mayor protagonismo de las regiones.

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