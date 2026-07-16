Por: Federación Nacional de Departamentos

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Del 31 de julio al 2 de agosto, el Parque de la 93 volverá a convertirse en el punto de encuentro de las regiones con la tercera edición de la feria ‘Colombia son las Regiones’, una vitrina a cielo abierto que reúne a los 32 departamentos para mostrar lo mejor de sus artesanías, emprendimientos, gastronomía, cultura y tradiciones.

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El éxito de la segunda edición (en 2025) confirmó el interés de los colombianos por esta iniciativa: más de 35.000 personas asistieron a la feria y se generaron ventas superiores a $ 1.000 millones, beneficiando directamente a artesanos, emprendedores y productores de los departamentos.

El talento de las regiones, en un solo lugar

Durante tres días, los asistentes podrán adquirir directamente de artesanos y emprendedores productos de enorme valor tradicional como sombreros llaneros, esculturas en madera, cestería, bisutería, tejidos, hamacas y mochilas arhuacas y kankuamas, cerámica, así como prendas tradicionales —ruanas, mantas— y objetos de decoración que reflejan la diversidad cultural del país.

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Así mismo, la feria reunirá marcas regionales y emprendimientos que hoy se destacan en escenarios nacionales e internacionales, una muestra del talento, la innovación y la calidad que nacen en los territorios.

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Agenda cultural

Cada jornada estará acompañada por una agenda cultural que refleja la diversidad folclórica, rítmica y musical del país. El sonido de las gaitas y la cumbia de la Costa Caribe; el contrapunteo llanero; la marimba y las voces del Pacífico compartirán escenario con bambucos y torbellinos de la zona andina, mientras las danzas indígenas de la Amazonía recordarán el profundo vínculo de nuestras comunidades con la naturaleza.

La gastronomía también será protagonista. Los asistentes podrán disfrutar de sabores emblemáticos de las regiones en la zona de comidas, recorrer una muestra de cafés de distintos departamentos y descubrir una propuesta de cócteles y mocktails inspirados en la biodiversidad colombiana, elaborados con ingredientes como lulo, cocona, baya sevico y camu camu, en una experiencia creada por Diageo, aliado de la feria, que también ofrecerá catas de sus productos a los asistentes.

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La feria ‘Colombia son las Regiones’ es una iniciativa de la Federación Nacional de Departamentos que busca acercar a los colombianos y turistas a la riqueza cultural, artesanal y gastronómica de los territorios, recordarle al país que Colombia se construye desde sus regiones.

Para mayor información visite: https://www.fnd.org.co/feria-colombia-son-las-regiones-2026

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