El negocio ilegal de cigarrillos volvió a dispararse en Colombia. En 2025, el 38 % del consumo nacional corresponde a productos de contrabando, la cifra más alta desde 2011, según el ‘Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’, elaborado por Invamer para el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

El dato no solo marca un aumento de dos puntos porcentuales frente al año anterior, sino que se traduce en un impacto directo sobre las finanzas públicas: los 32 departamentos y el Distrito Capital dejaron de recibir $ 1,186 billones por concepto del impuesto al consumo de cigarrillos durante 2025.

El acumulado es aún más preocupante. En los últimos cinco años, el país dejó de recaudar más de $4,8 billones por el avance del mercado ilegal, recursos que, de acuerdo con la FND, estaban destinados a inversión en salud y educación.

“El aumento del contrabando y la escalada de violencia en las regiones no es coincidencia. Este fenómeno hace parte de economías criminales estructuradas que financian grupos armados ilegales y están asociadas a delitos como narcotráfico y lavado de activos”, afirmó Didier Tavera, director ejecutivo de la FND.

Alerta en el Caribe por contrabando de cigarrillos

La radiografía territorial muestra una concentración marcada en la Región Caribe. Allí se registran los mayores porcentajes de consumo de cigarrillos ilegales:

La Guajira (94 %).

Cesar (79 %).

Magdalena (76 %).

Sucre (72 %).

Bolívar (71 %).

También superan el promedio nacional departamentos como Norte de Santander (69 %), Antioquia (51 %), Chocó (44 %) y Tolima (41 %).

En contraste, algunas regiones lograron reducir la incidencia en 2025. Guaviare bajó 18 puntos porcentuales; Córdoba, 15; Cauca, 12; Caquetá, 8; y Caldas, 6. En Amazonas, Casanare y Guainía no se reportó consumo de cigarrillos ilegales.

Qué cigarrillos están contrabandeando en Colombia

El estudio identificó las marcas con mayor participación dentro del segmento ilegal. Rumba lidera con el 12,8 % del mercado, seguida por Carnival (6,3 %), Marshal (2,1 %) y Nashville (1,5 %). Además, apareció una nueva marca en el listado: Cherokee, con el 1,3 %.

La investigación se basó en 3.908 encuestas aplicadas a personas entre 18 y 64 años en zonas urbanas y rurales del país. El perfil de consumo deja una conclusión clara: el precio es el factor determinante.

Al preguntar por las tres principales razones para elegir la marca consumida, el 87 % respondió que era “la más barata”. Un 70 % mencionó el sabor y un 41 % la disponibilidad.

La diferencia de precio entre una cajetilla legal y una ilegal, que ronda los $ 7.580, continúa impulsando la demanda de contrabando. Como elemento metodológico diferencial, el estudio señala que cada cajetilla ilegal analizada fue comprada directamente al consumidor en el momento de la encuesta, lo que permitió verificar físicamente las marcas y obtener un muestreo ajustado a la realidad del mercado.

