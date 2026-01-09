Los gobernadores de Colombia, mediante la Federación Nacional de Departamentos (FND), emitieron un pronunciamiento rechazando la medida que aumenta el impuesto al consumo de cigarrillos y licores, por medio del decreto de emergencia económica.

Los mandatario regionales manifestaron su preocupación por el impacto de este en la autonomía fiscal de las regiones y en el contrabando, un fenómeno que afecta a regiones fronterizas y de paso para la cadena criminal en el país.

Gobernadores rechazan aumento en impuesto al consumo

Se trata del Decreto Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, “por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 1390 de 2025”.

De igual forma, los gobernadores señalan que resulta indispensable evaluar si las medidas adoptadas por el gobierno central “están restringiendo de manera

desproporcionada dicha autonomía fiscal, política y administrativa”, como lo señala el comunicado.

Al ser esta una medida tomada mediante el decreto de estado de emergencia, los gobernadores señalaron que es importante entender que la facultad que otorga la Constitución Política a tomar medidas no es ilimitada.

“La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que los decretos legislativos deben cumplir estrictamente con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, y que en ningún caso pueden desconocer los principios estructurales del Estado Social de Derecho, como la descentralización y la autonomía territorial”, adiciona el comunicado.

Impuesto al consumo suma recursos a las regiones

De igual forma, los mandatario explicaron que el impuesto al consumo no direcciona recursos al Presupuesto General de la Nación, sino que constituye un ingreso de los departamentos, puesto que se destinan a cubrir gastos en salud, educación, deporte y otras competencias a su cargo.

Por esta razón, la medida no podría tomarse justificada en que tiene como objetivo equilibrar las finanzas nacionales, ya que no contribuye directamente al presupuesto central del Estado.

“Así las cosas, el Decreto presenta una contradicción fundamental entre su objetivo declarado [financiar el Presupuesto General de la Nación] y las medidas que propone en relación con los impuestos al consumo, cuya naturaleza y destino están claramente definidos en la legislación actual. Este impuesto se asigna a los departamentos, de acuerdo con lo que establece la Ley 223 de 1995 y otras normativas posteriores. Por tanto, incluir reformas al impuesto al consumo dentro de un decreto orientado al financiamiento nacional desconoce su diseño constitucional y legal, carece de técnica normativa y deslegitima la esencia de estas rentas cedidas”, cita el comunicado.

Gobernadores advierten aumento del contrabando por incremento de impuesto al consumo

Así mismo, los mandatarios de los 32 departamentos del país se manifestaron expresando su especial preocupación por el fenómeno del contrabando, que ha venido en aumento y que podría profundizarse con la medida.

Y es que según los últimos informes emitidos por la Federación Nacional de Departamentos, el contrabando de cigarrillos en 2024 fue del 36 %, nivel de incidencia histórico más alto registrado desde el año 2011, actividad por la cual los departamentos dejaron de recaudar un billón de pesos.

Además, señalaron que en varios países de América Latina se ha documentado una relación directa entre la carga tributaria aplicable a los cigarrillos y los niveles de contrabando, como en Ecuador y Panamá, en donde se aplican cargas fiscales que superan ampliamente el promedio regional del 45 %. En estas naciones, según investigadores citados para informes de Fedesarrollo, se han presentado las tasas más altas de contrabando de la región, 84 % y 91 % respectivamente.

