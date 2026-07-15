Luego de la tensa situación presentada en la sede de la ANT, en la que manifestantes bloquearon la entrada del edificio en la calle 47 con carrera 57 de Bogotá. Frente a esto, la agencia dio su versión sobre lo ocurrido y se refirió a los motivos del bloqueo.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Carro perdió el control y terminó contra muro exclusiva zona de Bogotá; destruyó rejas y ladrillos)

Al lugar, que también alberga a la Agencia de Desarrollo Rural, llegó un grupo de población palenquera y afrocolombiana del Valle del Cauca para protestar por un presunto incumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Tierras. La entidad gubernamental aseguró que ha respetado los procesos administrativos y ha recuperado predios para entregarlos a la población vulnerable.

Frente a las personas retenidas dentro del establecimiento, la ANT confirmó que todos los funcionarios y demás empleados fueron evacuados. Sumado a ello, se llevó a cabo una concertación con los líderes afro que protestaron allí para tranquilizar la situación.

(Lea también: Rescataron en Bogotá a tres niños abandonados; uno de ellos gritaba por auxilio detrás de reja)

A su vez, se seguirá con una mesa de diálogo para atender algunas de las inconformidades de las comunidades raizales.

“Estas actuaciones requieren el acompañamiento de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los funcionarios y de las comunidades. De acuerdo con la coordinación realizada con la Policía Nacional, dicho acompañamiento podrá efectuarse después del próximo 21 de julio, cronograma que fue informado oportunamente a los representantes de Frenacol”, agregó la ANT.

* Pulzo.com se escribe con Z