Luego de la tensa situación presentada en la sede de la ANT, en la que manifestantes bloquearon la entrada del edificio en la calle 47 con carrera 57 de Bogotá. Frente a esto, la agencia dio su versión sobre lo ocurrido y se refirió a los motivos del bloqueo.
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Al lugar, que también alberga a la Agencia de Desarrollo Rural, llegó un grupo de población palenquera y afrocolombiana del Valle del Cauca para protestar por un presunto incumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Tierras. La entidad gubernamental aseguró que ha respetado los procesos administrativos y ha recuperado predios para entregarlos a la población vulnerable.
“La ANT considera que las afirmaciones sobre un supuesto incumplimiento no corresponden a la realidad. Frenacol conoce el estado de los compromisos, el avance de las actuaciones administrativas y los tiempos requeridos para cada etapa del proceso, los cuales no pueden ser omitidos ni acelerados por fuera de los procedimientos establecidos por la ley”, agregó la agencia.Lee También
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Frente a las personas retenidas dentro del establecimiento, la ANT confirmó que todos los funcionarios y demás empleados fueron evacuados. Sumado a ello, se llevó a cabo una concertación con los líderes afro que protestaron allí para tranquilizar la situación.
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A su vez, se seguirá con una mesa de diálogo para atender algunas de las inconformidades de las comunidades raizales.
“Estas actuaciones requieren el acompañamiento de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los funcionarios y de las comunidades. De acuerdo con la coordinación realizada con la Policía Nacional, dicho acompañamiento podrá efectuarse después del próximo 21 de julio, cronograma que fue informado oportunamente a los representantes de Frenacol”, agregó la ANT.
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