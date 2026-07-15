Sobre la tarde de este miércoles 15 de julio se presentó un insólito accidente de tránsito en el que un carro chocó de frente contra un conjunto de una exclusiva zona del norte de Bogotá. El accidente provocó una seria destrucción de la propiedad privada y dejó heridos.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el vehículo gris perdió el control y se estrelló de frente contra el conjunto de la carrera Séptima con calle 141a, en Usaquén. El impacto provocó que el coche derrumbara un muro de ladrillos y tumbara parte de la reja que cerca el exclusivo espacio residencial.

El carro quedó entre la mitad de un desnivel, además de romper una parte del muro de una de las viviendas del lugar. Además, el accidente dejó a los dos ocupantes del vehículos con lesiones, por lo que tuvieron que ser atendidos por una ambulancia que llegó al lugar.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá llegó a la zona para atender la emergencia y remover el vehículo siniestrado, que también sufrió serios daños.

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