Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

En un nuevo episodio del pódcast ‘Más Allá del Silencio’, el periodista Rafael Poveda expone uno de los casos que más indignación ha generado en Bogotá durante 2026: la muerte de Laura Valentina Lozano Torres, una estudiante de Ciencia Política de 21 años, cuyo presunto feminicida recuperó la libertad menos de 24 horas después de haber sido capturado en flagrancia.

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La joven fue hallada sin vida el pasado 20 de febrero en un apartamento ubicado en el barrio Cedritos, en el norte de la capital. De acuerdo con la investigación, la víctima habría sido asfixiada y las autoridades capturaron a José David López, señalado como el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, la decisión de un juez de no imponerle medida de aseguramiento causó un profundo rechazo entre la familia y distintos sectores de la opinión pública.

Durante la entrevista, Nancy Torres, madre de Laura Valentina, relata el doloroso camino que ha enfrentado desde el asesinato de su hija. Según su testimonio, además de perderla en circunstancias violentas, tuvo que soportar una serie de fallas institucionales que, asegura, agravaron aún más su sufrimiento.

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Uno de los aspectos más impactantes del caso es que, según denuncia, ninguna autoridad le informó oficialmente sobre la muerte de su hija. La mujer afirma que conoció la noticia por otros medios y posteriormente tuvo que enfrentar un proceso lleno de obstáculos para obtener respuestas sobre lo ocurrido.

La conversación también cuenta con la participación de la abogada María Fernanda Chica, quien analiza las actuaciones de las autoridades durante la investigación. La jurista sostiene que existen múltiples elementos probatorios que vincularían a José David López con un comportamiento reiterado de violencia de género, misoginia y conductas de control contra mujeres.

Según la defensa de la familia, estos antecedentes debieron ser valorados por el juez al momento de definir la medida de aseguramiento. No obstante, la decisión judicial concluyó que el capturado no representaba un peligro para la sociedad, razón por la cual recuperó su libertad mientras continúa el proceso penal.

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Para la madre de Laura, esta determinación envía un mensaje preocupante sobre la protección que reciben las víctimas de violencia de género y sus familias. Su principal exigencia es que el caso avance con celeridad y que todas las pruebas sean evaluadas para evitar que el crimen quede en la impunidad.

El episodio de Más Allá del Silencio no solo reconstruye los hechos alrededor del asesinato de Laura Valentina Lozano Torres, sino que también abre un debate sobre las decisiones judiciales, la atención institucional a las víctimas y los desafíos que aún enfrenta Colombia en la lucha contra la violencia contra las mujeres y el acceso efectivo a la justicia.

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