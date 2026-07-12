Un momento de tensión y preocupación se vivió en el Portal Suba de Transmilenio, en Bogotá, luego de que un vigilante del sistema resultara herido con arma blanca en medio de un altercado con un pasajero que, al parecer, no había pagado el pasaje.

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De acuerdo con Blu Radio, el hecho ocurrió cuando el operario le reclamó al usuario por intentar ingresar sin cancelar el tiquete. La situación escaló rápidamente y terminó en una agresión que dejó al trabajador lesionado.

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Según la empresa Transmilenio, el vigilante fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde actualmente recibe la atención médica necesaria. Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las heridas.

Blu Radio también compartió un video en el que se evidencia la tensión que se vivió en el lugar. En las imágenes se observa la confrontación entre varios vigilantes y un grupo de jóvenes que, al parecer, portaban armas cortopunzantes, lo que causó pánico entre los usuarios que se encontraban en el portal.

Acá, las imágenes que muestran lo sucedido:

Un vigilante del sistema Transmilenio resultó herido con arma blanca, luego de reclamarle a un pasajero el no pago del pasaje en el Portal Suba. Según la empresa, el operario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibe la atención médica requerida. Los… pic.twitter.com/PeHaNrLvhZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 12, 2026

La rápida reacción de la Policía fue clave para controlar la situación. Uniformados llegaron hasta el punto y lograron detener a los presuntos responsables del ataque, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Por ahora, la información sobre este caso es limitada y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte más detallado sobre lo ocurrido, así como sobre la judicialización de los implicados.

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