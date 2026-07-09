La calle 26 continúa bloqueada la noche de este miércoles por un grupo de encapuchados, situación que afecta la movilidad en uno de los principales corredores viales de Bogotá y obliga a mantener cambios en la operación de Transmilenio.

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(Vea también: Movilidad en Bogotá hoy: así aplican las restricciones de pico y placa, cierres viales y estado de Transmilenio)

De acuerdo con la información conocida, las autoridades autorizaron la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) con el fin de restablecer la movilidad y atender la alteración del orden público en el sector.

Mientras avanza el procedimiento, Transmilenio informó que persiste la presencia de manifestantes sobre la avenida El Dorado, razón por la que los servicios troncales continúan operando con retornos y restricciones en varias estaciones.

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Según el reporte del sistema, los buses realizan retornos en las estaciones Concejo de Bogotá y Corferias, mientras que las rutas K43 y K16 siguen retornando en la estación Centro Administrativo Distrital (CAD).

#MOVILIDAD | TransMilenio informa que continúa la presencia de manifestantes sobre la calle 26, por lo que los servicios troncales mantienen retornos en las estaciones Concejo de Bogotá y Corferias. Los servicios K43 y K16 siguen retornando en la estación Centro Administrativo… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 10, 2026

Asimismo, por el momento permanece suspendida la operación en las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias, por lo que la empresa recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos y estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre la evolución de la situación.

Las autoridades permanecen en la zona con el propósito de recuperar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas o capturas relacionadas con los bloqueos.

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